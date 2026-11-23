Dos 'dois lados da moeda', Sheilla projeta duelo 'quente' entre Sesc Flamengo e Osasco
Ex-jogadora viveu a rivalidade do clássico em ambas as equipes longo da carreira
Nesta segunda-feira (23), a rivalidade entre Sesc RJ Flamengo e Osasco ganha mais um capítulo na Superliga feminina de vôlei. A partir das 21h (de Brasília), as equipes se enfrentam no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada. E quem conhece muito bem a história desse clássico é Sheilla Castro, ex-jogadora que já defendeu os dois lados.
Segundo a bicampeã olímpica, lidar com a atmosfera dos ginásios adversários — tanto no Rio de Janeiro quanto no Ginásio José Liberatti, em Osasco — era um dos principais desafios das partidas. A ponteira atuou pelo time carioca, então Unilever, entre 2010/11 e 2011/12, por onde foi campeã da Superliga na primeira temporada e vice para o Osasco na segunda. E foi justamente a equipe paulista que se tornou sua casa entre 2012/13 e 2013/14.
— Eu saí de um time e fui jogar no outro, justamente na época em que eram os maiores rivais. Então, é sempre difícil jogar na casa do outro. Quando era do Rio e jogava em Osasco, era difícil; quando era de Osasco e jogava no Rio, era difícil. E realmente as torcidas são fanáticas — disse Sheilla ao Lance!
A rivalidade entre os projetos comandados por Bernardinho, no Rio de Janeiro, e Luizomar de Moura, em Osasco, marcou o voleibol nacional nas últimas duas décadas. Os clubes protagonizaram 11 finais da Superliga entre 2004/05 e 2016/17, sendo nove delas consecutivas.
Já no retrospecto atual, Sheilla aponta que a regularidade das duas equipes no topo do vôlei brasileiro mantém o nível técnico do confronto elevado. Para ela, o duelo desta segunda-feira (23) será "quente" e equilibrado, da mesma forma em que descreve a Superliga feminina 2026/27.
— Sempre são jogos quentes. Os dois times estão entre os melhores do vôlei brasileiro há muitos e muitos anos. Então, com certeza, tem tudo para ser equilibrado de novo. No geral, a Superliga está bem disputada, bem equilibrada. Acho que vai ser assim até o final.
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Como Sesc Flamengo e Osasco chegam à partida?
Líder e sem nenhum set perdido após seis partidas, o Sesc Flamengo acumula 18 pontos na Superliga 2026/27. Na última rodada, venceu o até invicto Sesi Bauru por 3 sets a 0, fora de casa, nas parciais 25/19, 25/16 e 26/24.
Já o Osasco tem uma derrota e soma 15 pontos na quinta posição. No último compromisso pela Superliga, superou o Pinheiros por 3 sets a 0, em parciais terminadas em 25/17, 25/19 e 25/17.
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🏐✅ Ficha técnica
Sesc RJ Flamengo x Osasco - Superliga feminina de vôlei - 7ª rodada
📅 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)
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