O Verona, da Itália, oficializou nesta sexta-feira (27) a contratação do levantador brasileiro Rapha Vieira, de 47 anos. O clube confirmou a regularização do atleta para a disputa da temporada 2026/2027 do Campeonato Italiano. A chegada acontece em meio a uma sequência de lesões entre os levantadores do elenco e marca mais um retorno do brasileiro às quadras após ter interrompido a aposentadoria para defender o Sada Cruzeiro em 2026.

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Rapha já vinha treinando com o elenco italiano nas últimas semanas, inicialmente para auxiliar a equipe durante a recuperação do levantador americano Micah Christenson, submetido a uma cirurgia no joelho. No entanto, a situação se agravou com a lesão do francês Kellian Motta Paes, que sofreu uma fratura no punho direito durante um treinamento.

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Diante dos desfalques, o Verona decidiu regularizar o brasileiro, que agora está à disposição da comissão técnica para os compromissos oficiais da SuperLega, principal divisão do voleibol italiano.

Em comunicado, o clube destacou a importância de Rapha para a história da instituição e celebrou o reencontro com o jogador. O brasileiro defendeu a equipe entre 2021 e 2023 e foi o primeiro capitão da história do Verona.

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— Há jogadores que deixam uma marca na história de um clube e homens que se tornam parte de sua identidade. Raphael é ambos — publicou a equipe.

Camisa do Verona Vôlei personalizada com o nome Raphael e o número 77 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Rapha voltou da aposentadoria para defender o Cruzeiro

A nova passagem pelo voleibol profissional acontece poucos meses depois de Rapha interromper a aposentadoria, anunciada em maio de 2023. Em agosto de 2026, o levantador recebeu um convite do Sada Cruzeiro para reforçar o elenco durante o Campeonato Mineiro, diante dos problemas na posição.

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Na ocasião, Matheus Brasília estava convocado para defender a Seleção Brasileira, enquanto Gustavo enfrentava uma lesão na coluna e tinha indicação de cirurgia. Aos 47 anos, o veterano aceitou o desafio de voltar às quadras após mais de três anos afastado das competições.

A passagem pelo clube mineiro, inicialmente prevista para o Campeonato Estadual, acabou se estendendo até a disputa da Supercopa Masculina. Rapha participou da campanha cruzeirense e recebeu uma homenagem na decisão contra o Vôlei Renata, em outubro, quando se despediu novamente das quadras.

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Carreira multicampeã de Rapha

Raphael Vieira de Oliveira construiu uma trajetória de destaque no voleibol brasileiro e internacional. Pela Seleção Brasileira, atuou durante 12 anos e conquistou, entre outros títulos, uma Liga Mundial, quatro Campeonatos Sul-Americanos e duas Copas dos Campeões.

No vôlei brasileiro, defendeu equipes como Banespa, Blumenau, Ulbra e Taubaté. Entre os principais troféus estão quatro títulos da Superliga, duas Copas Brasil e duas Supercopas.

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A carreira internacional também foi extensa. Rapha passou por clubes como Vibo Valentia, Trentino, Modena, Halkbank, Dínamo Kazan, Al Rayyan e Verona. Entre suas conquistas estão duas Champions League, três Campeonatos Italianos, três Copas da Itália e quatro Mundiais de Clubes consecutivos.

O brasileiro também recebeu quatro vezes o prêmio de melhor levantador do Mundial de Clubes e se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da posição na história do voleibol.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.