A Federação Tcheca de Vôlei estuda a possibilidade de boicotar a Liga das Nações (VNL) e o Mundial feminino de 2027 por causa do retorno da Rússia às competições internacionais. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (27), a entidade informou que analisa os impactos de uma eventual desistência dos torneios, incluindo possíveis sanções esportivas e financeiras e consequências para a classificação aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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A discussão acontece após a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmar o retorno das seleções russas ao calendário internacional em 2027. A Rússia estava afastada das competições desde 2022, após a invasão da Ucrânia.

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A possibilidade de enfrentar equipes russas nos próximos torneios motivou o posicionamento da federação tcheca. Na nota oficial, a entidade reafirmou sua oposição à agressão russa contra a Ucrânia, mas ressaltou que precisa considerar os interesses do voleibol nacional antes de tomar uma decisão.

— Em relação ao retorno das seleções russas às competições internacionais e à possibilidade de enfrentarem atletas tchecas na Liga das Nações de Vôlei de 2027 e no Campeonato Mundial, a Federação Tcheca de Vôlei está analisando os possíveis impactos da não participação, especialmente as sanções esportivas e financeiras, incluindo os efeitos na classificação para os Jogos Olímpicos de 2028 — publicou a entidade.

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A federação também declarou que sua posição contrária à ofensiva russa permanece inalterada e que sua responsabilidade é proteger os interesses do voleibol tcheco. Até o momento, não existe uma decisão oficial de boicote. A entidade ainda avalia as consequências de uma possível retirada dos torneios.

República Tcheca e Bulgária se enfrentam durante a VNL feminina 2026 (Foto: Volleyball World)

Rússia e República Tcheca estarão no mesmo grupo da VNL

O retorno da Rússia ao cenário internacional já provoca mudanças e discussões no calendário do voleibol. Na VNL feminina de 2027, as seleções russa e tcheca estarão no mesmo grupo nas três etapas da competição.

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O confronto direto entre as equipes está previsto para a terceira etapa, que será disputada na Turquia. A Rússia também enfrentará Brasil, Itália e Sérvia na primeira fase, com jogos no território brasileiro.

A seleção russa ocupa atualmente a 11ª posição do ranking mundial, enquanto a República Tcheca aparece em 15º lugar.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.