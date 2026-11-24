Exclusivo: Zé Roberto faz alerta sobre mudanças propostas no vôlei
Técnico da Seleção feminina comentou sobre projeto de alteração no calendário para o ciclo das Olimpíadas de 2032
O vôlei como é conhecido atualmente pode passar por uma drástica mudança para o próximo ciclo olímpico. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) estuda reformular o calendário de competições a partir de 2029, intercalando as temporadas de clubes e seleções, diferentemente do que é feito no modelo tradicional. A atualização impactaria a rotina de profissionais que atuam em ambas as frentes, como é o caso de José Roberto Guimarães.
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Técnico da Seleção Brasileira feminina e do Los Angeles Orbit, dos Estados Unidos, além de gestor do Paulistano Barueri, Zé Roberto vive em função do vôlei. Anos de experiência na modalidade fazem o tricampeão olímpico reconhecer a integridade física e emocional dos atletas como questão prioritária nas discussões envolvendo o novo calendário.
— É uma discussão importante, e eu acho bom que a FIVB esteja ouvindo técnicos, clubes e atletas. A minha preocupação é sempre a mesma: a saúde das jogadoras. Hoje elas emendam clube e seleção quase sem descanso, e isso cobra um preço físico e emocional. Qualquer mudança tem que garantir tempo de recuperação e de preparação — declarou Zé Roberto, em entrevista exclusiva ao Lance!.
O interesse pela redistribuição das janelas de clubes e seleções acontece a pouco mais de dois anos do início do ciclo de Brisbane 2032. Para Zé Roberto, a mudança precisa ser definida com antecedência para que projetos como o de Barueri, que sustenta equipes desde as categorias de base até o profissional e forma jogadoras para a Seleção Brasileira, possam alinhar o planejamento aos compromissos da temporada.
— Para um clube formador como o Barueri, também é fundamental ter um calendário previsível para planejar — afirmou.
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Entenda a proposta do calendário do vôlei para 2029-2032
O redesenho do calendário do vôlei prevê uma pausa de quatro a cinco semanas na janela de clubes para campeonatos de seleções, tanto no feminino quanto no masculino. Entre dezembro e fevereiro, os jogadores seriam liberados para disputar os classificatórios olímpicos continentais (ano par) ou a Copa do Mundo (ano ímpar) por seus respectivos países.
Em seguida, os atletas retornariam às suas equipes para recomeçar a temporada de clubes, que se estenderia até meados de maio, encerrando com o Mundial de Clubes. Atualmente, o torneio acontece em dezembro, no meio da janela de clubes.
Os meses de junho e julho seguiriam reservados à Liga das Nações (VNL), evento que reúne as melhores seleções do mundo anualmente. Já o início da temporada de clubes seria antecipado para setembro, um mês antes de quando as ligas nacionais costumam retomar as atividades oficialmente.
Em desenvolvimento pela FIVB desde maio, a proposta inicial gerou forte resistência por parte de jogadores, técnicos e dirigentes de clubes da Itália. Por outro lado, representantes do vôlei da Polônia e da Bulgária demonstraram apoio ao novo formato.
Questionado sobre a possível alteração, Zé Roberto preferiu não se aprofundar em detalhes. Mesmo assim, o treinador reforçou o pedido para que a entidade considere inserir os atletas no debate.
— Eu prefiro esperar o desenho final antes de opinar sobre detalhes, mas o atleta tem que estar no centro dessa decisão — concluiu.
O que diz a FIVB
Em nota, a FIVB confirmou que está produzindo uma nova versão da proposta de mudança de calendário após receber as opiniões de integrantes do ecossistema da modalidade. O projeto será compartilhado com as partes interessadas antes de ser encaminhado para aprovação do Conselho de Administração da entidade.
A previsão é de que o processo seja concluído ainda em 2026. A proposta não foi levada para discussão no Congresso Mundial da FIVB, que terminou no último domingo (22).
Leia a nota na íntegra
Desde maio, a FIVB tem realizado uma ampla consulta em nível global, como parte de um processo contínuo para desenvolver o Calendário do Voleibol 2029–2032.
Conforme comunicado a todos os envolvidos no processo de consulta, e após coletar e analisar as contribuições recebidas de todo o ecossistema do voleibol, uma segunda versão do calendário está sendo elaborada. Esta versão será compartilhada com as partes interessadas antes de ser submetida ao Conselho de Administração da FIVB para aprovação final.
Para maior clareza, e como mencionado anteriormente, nenhuma proposta de calendário será apresentada para aprovação durante o Congresso Mundial da FIVB, em novembro de 2026. Esperamos concluir a proposta de calendário até o final deste ano; contudo, nossa prioridade é garantir que a proposta seja a mais adequada possível.
Reconhecemos que não será possível atender a todos os pontos de vista. No entanto, estamos confiantes de que nossa proposta abordará as principais preocupações levantadas pelos diferentes grupos de partes interessadas e ajudará a estabelecer o melhor equilíbrio possível para a modalidade.
Compreendemos a importância de proteger os interesses dos atletas, das Federações Nacionais, dos clubes, das ligas e de todo o ecossistema do voleibol. Portanto, quaisquer alterações só serão implementadas se estiverem alinhadas aos melhores interesses do voleibol em nível global.
A FIVB mantém seu compromisso de ouvir, adaptar-se e trabalhar de forma unida — "Together as One" — para alcançar o melhor resultado, visando o benefício do nosso esporte a longo prazo.
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