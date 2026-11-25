A Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2027 promete encontros de peso para as seleções brasileiras. Com quatro etapas programadas em território nacional, duas no feminino e duas no masculino, o Brasil terá a oportunidade de enfrentar adversários tradicionais diante da própria torcida. Entre os principais destaques estão Rússia, Itália e Argentina, que aparecem entre os compromissos das equipes na fase preliminar.

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A primeira grande atração será logo na abertura do torneio feminino. Em 2 de junho, o Brasil encara a Itália na partida inaugural da competição, em um duelo entre duas seleções que subiram ao pódio da última edição. As brasileiras ficaram com a medalha de prata, enquanto as italianas terminaram na terceira colocação.

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A equipe de José Roberto Guimarães também terá pela frente Polônia, República Tcheca e Rússia na primeira semana, disputada entre os dias 2 e 6 de junho. O confronto com as russas ganha um ingrediente especial por marcar o retorno da seleção à VNL após quase cinco anos de afastamento das competições internacionais.

No masculino, a Rússia também estará entre os adversários do Brasil na rodada inaugural. A seleção comandada por Bernardinho enfrentará os russos entre 9 e 13 de junho, além de Japão, Argentina e Alemanha. A presença dos argentinos acrescenta outro ingrediente à programação, já que o clássico sul-americano costuma movimentar os encontros entre as duas equipes.

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Brasil terá mais confrontos importantes na terceira semana

A segunda passagem da VNL pelo Brasil também reserva duelos interessantes. No feminino, a seleção voltará a jogar em casa entre 7 e 11 de julho, quando terá China, Tailândia, Ucrânia e Alemanha como adversárias. O encontro com as chinesas colocará em disputas duas das equipes mais tradicionais do vôlei mundial.

Já a seleção masculina encerrará sua participação na fase preliminar em solo brasileiro, entre 14 e 18 de julho. Os compromissos serão contra Eslovênia, Sérvia, Finlândia e Bélgica. A equipe terá, portanto, mais uma oportunidade de medir forças com seleções europeias que frequentemente aparecem entre as protagonistas do circuito internacional.

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Seleção Brasileira está eliminada da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Rússia retorna à VNL após quase cinco anos

A presença russa é uma das principais novidades da próxima edição. As seleções masculina e feminina voltarão a disputar a Liga das Nações em 2027, após o período de suspensão imposto pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em meio às sanções esportivas relacionadas à guerra na Ucrânia.

Para acomodar o retorno, a entidade ampliou excepcionalmente o número de participantes de 18 para 19 seleções em cada categoria. A mudança também permitiu a entrada da Eslovênia no feminino e da Finlândia no masculino, conforme o desempenho esportivo das equipes.

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Com quatro etapas em casa e adversários de tradição no calendário, o Brasil terá uma fase preliminar movimentada em 2027. A VNL feminina começa em 2 de junho e terá suas finais entre 21 e 25 de julho. No masculino, a disputa começa em 9 de junho, com a decisão marcada para o período de 28 de julho a 1º de agosto.