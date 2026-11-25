Seleção terá Rússia, Itália e Argentina pela frente em casa na VNL 2027
São Paulo será a primeira sede confirmada, e Rússia retorna à competição.
A Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2027 promete encontros de peso para as seleções brasileiras. Com quatro etapas programadas em território nacional, duas no feminino e duas no masculino, o Brasil terá a oportunidade de enfrentar adversários tradicionais diante da própria torcida. Entre os principais destaques estão Rússia, Itália e Argentina, que aparecem entre os compromissos das equipes na fase preliminar.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A primeira grande atração será logo na abertura do torneio feminino. Em 2 de junho, o Brasil encara a Itália na partida inaugural da competição, em um duelo entre duas seleções que subiram ao pódio da última edição. As brasileiras ficaram com a medalha de prata, enquanto as italianas terminaram na terceira colocação.
A equipe de José Roberto Guimarães também terá pela frente Polônia, República Tcheca e Rússia na primeira semana, disputada entre os dias 2 e 6 de junho. O confronto com as russas ganha um ingrediente especial por marcar o retorno da seleção à VNL após quase cinco anos de afastamento das competições internacionais.
No masculino, a Rússia também estará entre os adversários do Brasil na rodada inaugural. A seleção comandada por Bernardinho enfrentará os russos entre 9 e 13 de junho, além de Japão, Argentina e Alemanha. A presença dos argentinos acrescenta outro ingrediente à programação, já que o clássico sul-americano costuma movimentar os encontros entre as duas equipes.
➡️ VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto
Brasil terá mais confrontos importantes na terceira semana
A segunda passagem da VNL pelo Brasil também reserva duelos interessantes. No feminino, a seleção voltará a jogar em casa entre 7 e 11 de julho, quando terá China, Tailândia, Ucrânia e Alemanha como adversárias. O encontro com as chinesas colocará em disputas duas das equipes mais tradicionais do vôlei mundial.
Já a seleção masculina encerrará sua participação na fase preliminar em solo brasileiro, entre 14 e 18 de julho. Os compromissos serão contra Eslovênia, Sérvia, Finlândia e Bélgica. A equipe terá, portanto, mais uma oportunidade de medir forças com seleções europeias que frequentemente aparecem entre as protagonistas do circuito internacional.
Rússia retorna à VNL após quase cinco anos
A presença russa é uma das principais novidades da próxima edição. As seleções masculina e feminina voltarão a disputar a Liga das Nações em 2027, após o período de suspensão imposto pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em meio às sanções esportivas relacionadas à guerra na Ucrânia.
Para acomodar o retorno, a entidade ampliou excepcionalmente o número de participantes de 18 para 19 seleções em cada categoria. A mudança também permitiu a entrada da Eslovênia no feminino e da Finlândia no masculino, conforme o desempenho esportivo das equipes.
Com quatro etapas em casa e adversários de tradição no calendário, o Brasil terá uma fase preliminar movimentada em 2027. A VNL feminina começa em 2 de junho e terá suas finais entre 21 e 25 de julho. No masculino, a disputa começa em 9 de junho, com a decisão marcada para o período de 28 de julho a 1º de agosto.
Mais LANCE!
Brasil recebe quatro etapas da VNL em 2027; veja grupos
São Paulo será a primeira sede confirmada, e Rússia retorna à competição.
Carol Gattaz revela que Payton Caffrey jogará o Mundial pelo Osasco
Ponteira norte-americana, campeã da última Superliga pelo Praia Clube, está inscrita pela equipe paulista
Exclusivo: Zé Roberto faz alerta sobre mudanças propostas no vôlei
Técnico da Seleção feminina comentou sobre projeto de alteração no calendário para o ciclo das Olimpíadas de 2032
Luizomar leva 'coisas positivas' de derrota para o Sesc Flamengo na Superliga
Técnico valorizou o desempenho das jogadoras de Osasco em duas parciais do duelo disputado no Maracanãzinho
Ponteira do Sesc Flamengo volta a atacar após lesão na Seleção: 'Dor'
Karina fraturou o tornozelo em setembro e foi acionada na rede na Superliga pela primeira vez nesta segunda-feira (23)
Ex-Seleção Brasileira explica procura do Osasco para jogar o Mundial
Pri Daroit foi uma das três ponteiras inscritas que não possuem contrato com a equipe, mas podem vir a ter para o torneio
Líder e invicto: Sesc Flamengo supera Osasco na Superliga
Rubro-Negro superou um set de "apagão" para sair vencedor por 3 a 1 no Maracanãzinho
Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23) pela sétima rodada
Kisy desabafa sobre ataques nas redes sociais e pede respeito aos atletas
Oposta brasileira criticou mensagens de ódio e alertou para as consequências à saúde mental
Dos 'dois lados da moeda', Sheilla projeta duelo 'quente' entre Sesc Flamengo e Osasco
Ex-jogadora viveu a rivalidade do clássico em ambas as equipes ao longo da carreira
Jogadores do Suzano fazem protesto por salários atrasados em duelo na Superliga
Guilherme Sabino revelou atraso de quase dois meses no salário em entrevista após derrota para o Minas; clube se pronunciou em nota oficial
Rosamaria volta a jogar após lesão sofrida na Seleção Brasileira
Oposta fez sua estreia na temporada pelo Denso Airybees, do Japão, após se lesionar no Sul-Americano
Polêmica em transmissão de Osasco e Pinheiros viraliza: 'Lixo'
Durante a partida, uma voz foi captada dizendo "lixo de transmissão"
Superliga Masculina: veja onde assistir aos jogos da quinta rodada
Rodada começa nesta sexta-feira (20), com três partidas, e terá transmissões da Ge TV e do sportv2
Nicola Negro explica por que jogadoras recusam jogar na Superliga Feminina
Técnico italiano aponta pressão da imprensa e das redes sociais como principais obstáculos
Superliga: Praia Clube supera Londrina, e Barueri vence a primeira
Partidas foram válidas pela sexta rodada da competição
Melhor da partida após lesão no Minas, Luzia faz ressalva: '98%'
Central fez a primeira partida como titular na Superliga 2026/27
Reforço do Fluminense comemora chance como titular: 'Confiante'
Julia de Paula começou o confronto contra o Minas em quadra, pela sexta rodada da Superliga
Sesc Flamengo vence Sesi Bauru em duelo de invictos na Superliga
Com vitória em sets diretos, Rubro-Negra chega ao sexto triunfo sem perder sets e lidera a competição