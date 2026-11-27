Seleção feminina de vôlei é eleita Equipe do Ano no Prêmio Brasil Olímpico
Brasil foi vice-campeão da Liga das Nações e conquistou o título invicto do Sul-Americano
A Seleção feminina de vôlei foi eleita Equipe do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2026, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). O reconhecimento foi anunciado nesta sexta-feira (27) e destaca a campanha da equipe comandada por José Roberto Guimarães ao longo da temporada, marcada pelo vice-campeonato da Liga das Nações (VNL) e pela conquista invicta do Campeonato Sul-Americano, resultado que assegurou a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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O primeiro grande resultado da Seleção Brasileira em 2026 veio na Liga das Nações. Em julho, a equipe chegou à decisão do torneio, mas ficou com a medalha de prata após ser superada pela Turquia na final.
Na sequência, o Brasil voltou a atuar diante da torcida no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, durante o Campeonato Sul-Americano. A equipe conquistou o título de forma invicta e confirmou a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
A classificação antecipada representa um passo importante no planejamento da comissão técnica para o próximo ciclo olímpico. O Brasil já pode direcionar parte da preparação para a disputa nos Estados Unidos.
Técnico da Seleção Brasileira, José Roberto Guimarães destacou a importância dos resultados conquistados pelo grupo e agradeceu às atletas e à comissão técnica pelo desempenho na temporada.
— Em primeiro lugar tenho que agradecer às jogadoras e toda a comissão técnica pela conquista do campeonato Sul-Americano e da vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Foi um resultado extremamente importante em termos de planejamento. A campanha na Liga das Nações também foi muito positiva, chegamos em mais uma final e mostramos que podemos enfrentar qualquer seleção do mundo — afirmou.
Cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico será em dezembro
A entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2026 está marcada para o dia 2 de dezembro, às 18h45, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A cerimônia terá transmissão ao vivo pela Time Brasil TV.
Além da Equipe do Ano, o COB já anunciou os vencedores de 53 modalidades e os finalistas às categorias de Melhor Atleta do Ano. No feminino, concorrem Rebeca Andrade, Maria Clara Pacheco e a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. No masculino, os finalistas são Alison dos Santos, Hugo Calderano e Lucas Pinheiro Braathen.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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