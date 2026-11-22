O primeiro ponto do jogo entre Suzano e Minas pela quinta rodada da Superliga masculina de vôlei ficou marcado por um protesto dos jogadores da equipe paulista, que olharam a bola cair e cederam o ponto de saque de graça ao adversário. Após a derrota por 3 sets a 0 (25/23, 25/17 e 25/20), Guilherme Sabino expôs o motivo, revelando atraso de cerca de quase dois meses nos salários dos atletas do Suzano.

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Em entrevista ao fim do duelo, Sabino se mostrou como porta-voz do elenco e cobrou publicamente a diretoria do Suzano por uma resposta quanto ao atraso dos pagamentos. Segundo ele, isso já aconteceu em outras temporadas e os jogadores estão "trabalhando de graça" há cerca de um mês e meio, sem satisfação dos dirigentes do clube.

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— A situação é interna do grupo e a gente achou que é o momento de a gente expor isso, porque é uma falta de respeito, realmente. A gente está trabalhando de graça, e a gente não tem satisfação de ninguém. Faz pelo menos um mês e meio, dois meses, que ninguém aparece lá para dar uma satisfação sobre o salário. E isso aí já aconteceu em outras temporadas também. É uma falta de respeito. Todo mundo tem sua particularidade, todo mundo tem família para cuidar, tem gente que tem filho pequeno, cada um tem sua vida pessoal. Mas a gente tem que trabalhar e receber, todo mundo tem que cumprir com a parte do contrato, e só a gente está cumprindo, e eles não — disse Sabino ao "Sportv".

No primeiro ponto da partida, Lucarelli sacou sem saltar, a pedido do Suzano, e os jogadores apenas olharam a bola cair na quadra, garantindo o "ace" ao Minas. Após este lance, a partida seguiu normalmente no Ginásio Neusa Galetti, em Marília (SP).

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Clube se pronuncia em resposta

Após as declarações de Sabino, o Suzano publicou uma nota oficial nas redes sociais. Nela, o clube afirma ter passado por imprevistos que impactaram o fluxo de caixa, resultando no atraso de salários. Segundo o comunicado, a prioridade é regularizar os pagamentos aos atletas e aos funcionários. Confira a nota na íntegra:

"Diante das recentes declarações públicas envolvendo a situação financeira do clube, o Suzano Vôlei considera importante prestar esclarecimentos, em RESPEITO aos atletas, profissionais, patrocinadores, parceiros, torcedores e a todos que acompanham e acreditam no projeto desde sua retomada, em 2021.

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O clube ressalta que mantém uma gestão pautada pelo planejamento e pela organização financeira. Entretanto, uma série de imprevistos ao longo do ano impactou o fluxo de caixa, ocasionando as pendências atuais.

Desde a retomada do projeto, em 2021, o Suzano Vôlei construiu sua trajetória com base no RESPEITO, na confiança e na valorização de seus profissionais. Muitos dos atletas e integrantes da equipe permanecem no clube desde aquele período, justamente pelo COMPROMISSO e pela VALORIZAÇÃO do projeto ao longo dos anos.

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O Suzano Vôlei respeita o direito de manifestação de seus atletas e reconhece a importância de cada profissional que faz parte de sua história. Da mesma forma, reafirma seu RESPEITO e COMPROMISSO com os patrocinadores e parceiros que acreditam no projeto e contribuem para sua continuidade, sempre pautando essas relações pela TRANSPARÊNCIA, responsabilidade e confiança mútua.

Por fim, o Suzano Vôlei reitera que sua prioridade neste momento é a regularização do pagamento pendente reafirmando seu compromisso com todos aqueles que fazem parte do projeto e acreditam no esporte como instrumento de desenvolvimento e transformação social."

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Suzano e Minas na Superliga masculina 2026/27

Em quadra, o Suzano sofreu seu segundo revés seguido na Superliga e terminou a rodada na oitava posição, com seis pontos conquistados em cinco partidas — duas vitórias e três derrotas. A equipe paulista terá a oportunidade de reagir no próximo sábado (28), diante do Praia Clube, às 21h, na Arena Suzano.

Do outro lado, o Minas vive um momento positivo na competição. Com 14 pontos, o time mineiro assumiu a vice-liderança e permanece como o único invicto da Superliga, somando cinco triunfos. A equipe, porém, ainda tem partidas pendentes em relação ao Cruzeiro, atual líder do torneio. Os dois times protagonizam o clássico mineiro na sexta-feira (27), às 21h, em Contagem (MG).

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