Praia Clube vence Minas e é campeão do Mineiro de vôlei

É campeão! Na noite deste sábado (10), o Praia Clube venceu o Minas por 3 sets a 2 e conquistou o 10º título do Campeonato Mineiro feminino de vôlei de sua história. Na Arena UniBH, as parciais do duelo, válido pela terceira e decisiva rodada do estadual, terminaram em 25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12.

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Destaques da partida

Sabrina, oposta do Praia Clube, e Luzia, central do Minas, foram as grandes destaques da partida. As duas assumiram a responsabilidade de seus respectivos times e viraram bolas importantes, em uma partida com atuações consistentes.

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Próximos compromissos

O Praia Clube direciona as atenções para Supercopa, que acontece no dia 16 de outubro, contra Osasco. A partida, que abre oficialmente a temporada nacional, reúne o atual campeão da Superliga (Praia Clube) e o da Copa Brasil (Osasco). Já o Minas foca na estreia na Superliga. No dia 17, a equipe enfrenta o Brusque.

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Como foi o jogo?

A partida começou com domínio do Praia Clube. Em um primeiro set de reviravoltas, o Minas ameaçou o controle do adversário, mas o time de Uberlândia retomou o ritmo e venceu o set por 25 a 22. Na segunda parcial, Sabrina e Luzia brilharam e foram personagens da fração mais disputada do duelo. No fim, em ace de Michelle, o Praia Clube levou o set por um emocionante 29 a 27.

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Minas x Praia Clube na final do Campeonato Mineiro feminino de vôlei (Foto: Divulgação/Gerdau Minas)

Já no terceiro set, quem comandou foi o Minas, que chegou a ter quatro pontos de vantagem — 16 a 12. A equipe saiu vencedora por 25 a 21. No quarto, parecia que o time de Leandro Vissotto teria vida fácil, mas, resiliente, o Praia Clube chegou ao empate no 17 a 17 e deu traços dramáticos à reta final do set. Apesar da ameaça, o Minas venceu por 27 a 25 e levou a partida para a quinta e decisiva parcial.

O tie-break foi marcado pelo equilíbrio tradicional do clássico "pão de queijo". Em parcial em que nenhum dos dois times conseguiu construir vantagem, quem se deu bem foi o Praia Clube. Em ponto de Andrea Mitrovic, a equipe de Uberlândia fechou a parcial em 15 a 12, venceu a partida por 3 sets a 2 e conquistou o título do Campeonato Mineiro.