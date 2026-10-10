No "aquecimento" para a final do Campeonato Carioca feminino de vôlei, o Fluminense superou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 e terá o mando de quadra na final. As parciais da partida disputada no Tijuca Tênis Clube terminaram em 25/20, 26/24, 17/25 e 25/21.

➡️ Veja os lances da partida

Com duas derrotas do Tijuca no torneio, Sesc Flamengo e Fluminense já chegaram à partida deste sábado (10) confirmados na decisão estadual. Com a vitória tricolor, a equipe acumula a melhor campanha no triangular e mandará a final no Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Destaques do jogo

A oposta Ariane chamou a responsabilidade e foi o grande nome da vitória tricolor. Pelo lado do Sesc Flamengo, a dupla de centrais — Lorena e Juju — desempenhou bem tanto no bloqueio quanto no ataque.

Próximos compromissos

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (13), às 18h30 (de Brasília). A partida vale o título do Campeonato Carioca feminino de vôlei.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

1º set

O Fluminense abriu distância no início da partida, mas, com brilho de Tainara e após ace de Juju, o Sesc RJ Flamengo empatou no 6 a 6. A partir daí, o jogo seguiu equilibrado no placar, mas quem voltou a abrir foi o Tricolor, que apresentou um bom volume de jogo no primeiro set. No 13 a 10 adverso, Bernardinho pediu tempo técnico. Em momento de dificuldades do Rubro-Negro na recepção, Gabi Martins, de xeque, marcou o 18º do Fluminense, contra 11 do lado vermelho e preto. O Fluminense seguiu ditando o ritmo da parcial e chegou à "casa dos 20" com seis de vantagem. Apesar de uma reação do adversário, a equipe fechou o set em 25 a 20, em ponto de largada de Aline Segato.

Ariele saca no Carioca de vôlei (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

2º set

O Sesc Flamengo voltou melhor para a segunda parcial e deu contornos mais equilibrados à partida. Em ponto de Ariele na diagonal curta, o Rubro-Negro abriu 5 a 2. O Fluminense encostou no placar ainda na reta inicial, mas viu o adversário segurar a vantagem, se valendo de maior aproveitamento ofensivo. Em momento de reviravolta, o Tricolor assumiu o comando numérico no 16 a 15, quando Aline Segato passava pelo saque. Embalado, o time de Facundo Morando sustentou a resistência do rival e venceu o segundo set por 26 a 24.

continua após a publicidade

3º set

Em mais um início de set acirrado, os dois times apresentaram bons volumes de jogo que renderam rallys disputados no duelo. O Sesc Flamengo abriu uma vantagem considerável no 9 a 6, mas não significou tranquilidade na parcial. No 14 a 14, foi igualado pelo adversário após ataque de Simone Lee para fora. Apesar disso, erros tricolores recolocaram o Rubro-Negro à frente. No 18 a 15, Facundo Morando parou o jogo. Depois disso, o domínio da parcial seguiu vermelho e preto, com o sistema de bloqueio anulando Ariele. O Sesc Flamengo fechou o set em 25 a 17.

4º set

O quarto set começou com domínio do Fluminense, que abriu 3 a 0. A equipe seguiu no comando numérico contra um Sesc Flamengo que não conseguia demonstrar resistência. Assim, o Tricolor venceu a parcial por 25 a 21, depois de o adversário salvar dois match points e fechou a partida em 3 sets a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico