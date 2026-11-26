Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da rodada
Clássico entre Cruzeiro e Minas é destaque da sexta rodada, com transmissão do sportv2
A sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei começa nesta sexta-feira (27), com seis partidas transmitidas ao vivo pelo sportv2 e pela Ge TV. Um dos destaques da programação é o clássico mineiro entre Cruzeiro e Minas, que se enfrentam às 21h, com exibição do sportv2.
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Atual campeão e maior vencedor da história da competição, com 10 títulos, o Cruzeiro conta com nomes como os campeões olímpicos Wallace e Lucão, além de Leal, que retorna ao clube após oito anos no exterior. Do outro lado, o Minas chega invicto e com 100% de aproveitamento na Superliga, embalado pela conquista do Campeonato Mineiro em outubro, quando encerrou uma hegemonia de 16 anos do rival.
A programação de sexta-feira começa às 18h30, com duas partidas simultâneas. O sportv2 transmite Sesi-Bauru x São José, enquanto a Ge TV exibe Norde Vôlei x Goiás. O encerramento do dia fica por conta do clássico entre Cruzeiro e Minas.
A rodada continua no sábado (28), com mais três confrontos. Às 16h, Montes Claros e Monte Carmelo abrem a programação no sportv2. Na sequência, às 18h30, o canal transmite Guarulhos x Campinas. Para fechar a sexta rodada, Suzano e Praia Clube se enfrentam às 21h, com exibição da Ge TV.
Tabela de transmissões da Superliga
Sexta-feira, 27 de novembro
- 18h30: Sesi-Bauru x São José (Superliga Masculina) – sportv2
- 18h30: Norde Vôlei x Goiás (Superliga Masculina) – Ge TV
- 21h: Cruzeiro x Minas (Superliga Masculina) – sportv2
Sábado, 28 de novembro
- 16h: Montes Claros x Monte Carmelo (Superliga Masculina) – sportv2
- 18h30: Guarulhos x Campinas (Superliga Masculina) – sportv2
- 21h: Suzano x Praia Clube (Superliga Masculina) – Ge TV
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