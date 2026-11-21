Rosamaria volta a jogar após lesão sofrida na Seleção Brasileira
Oposta fez sua estreia na temporada pelo Denso Airybees, do Japão, após se lesionar no Sul-Americano
Cerca de dois meses após se lesionar no Campeonato Sul-Americano, pela Seleção Brasileira, Rosamaria voltou a estar em quadra neste sábado (21). A oposta do Denso Airybees entrou nos quatro sets da derrota de virada para o NEC Red Rockets, pelo Campeonato Japonês feminino de vôlei 2026/27.
A equipe de Rosamaria, que também conta com a levantadora Roberta, sofreu o revés nas parciais 24/26, 25/19, 25/18 e 25/16, chegando à marca de nove derrotas em 11 jogos. A oposta brasileira contribuiu com cinco pontos — três de ataque e dois no bloqueio. Nas redes sociais, ela comemorou o retorno às quadras: "É muito bom estar de volta com esse uniforme".
Rosamaria volta à ação depois de sair de quadra com dores no joelho esquerdo durante partida contra a Colômbia pelo Sul-Americano, em setembro. Após passar por uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão parcial do ligamento colateral medial.
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O incidente que causou a contusão aconteceu ainda no início do segundo set da partida. Rosamaria se chocou com Nyeme quando ambas foram na mesma direção para tentar defender uma bola largada atrás do bloqueio. A atacante sentiu um desconforto logo de cara e não teve condições de retornar ao jogo.
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