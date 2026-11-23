A oposta Kisy Nascimento, de 26 anos, fez um forte desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (23) para denunciar os ataques e as mensagens de ódio direcionadas aos atletas. Atualmente no Lokomotiv Kaliningrado, da Rússia, a jogadora pediu respeito e questionou até que ponto as agressões virtuais podem afetar a saúde mental de quem está exposto a elas.

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Em uma publicação no Instagram, Kisy criticou a naturalização dos xingamentos e destacou que, antes de serem atletas, os profissionais do esporte são seres humanos. A brasileira também chamou atenção para a contradição entre os discursos de conscientização sobre saúde mental e o comportamento de pessoas que continuam promovendo ataques nas redes sociais.

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— Qual é o final que vocês realmente querem? Que a pessoa chegue ao limite e tente tirar a própria vida? — questionou a jogadora.

A oposta afirmou que convive com críticas ao longo da carreira, mas ressaltou que cobranças esportivas não justificam ofensas pessoais. Para ela, a falta de respeito ultrapassa os limites do debate sobre o desempenho dos atletas.

— Estamos normalizando o anormal. Estamos normalizando a falta de respeito — escreveu.

Kisy também rebateu a ideia de que a preocupação com a saúde mental seja uma questão de fragilidade das novas gerações. A atleta destacou a importância do conhecimento e das discussões atuais sobre o tema, além de demonstrar solidariedade a quem enfrentou situações semelhantes no passado.

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Esta não é a primeira vez que Kisy se posiciona publicamente contra os ataques nas redes sociais. Em novembro de 2022, quando defendia o Minas, a brasileira já havia denunciado a hipocrisia de pessoas que defendem a saúde mental dos atletas, mas participam de agressões virtuais.

Na manifestação desta segunda-feira, a jogadora voltou a destacar que as críticas fazem parte de sua trajetória profissional, mas pediu que o público saiba diferenciar a avaliação do desempenho esportivo das ofensas direcionadas à pessoa.

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Rosamaria e Kisy se abraçam após a vitória da Seleção Brasileira contra a Itália na semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

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Veja a mensagem de Kisy na íntegra

Antes de ser um atleta, é um ser humano.

Pra mim, é inadmissível a quantidade de xingamentos e a falta de respeito com quem, antes de ser atleta, é um ser humano.

Eu sempre fui uma jogadora que sofreu e sofre muitas críticas. Por ter consciência disso, hoje me sinto confortável para falar sobre o assunto.

Estamos normalizando o anormal. Estamos normalizando a falta de respeito.

Já ouvi muita gente dizendo que é "mimimi da geração". Eu acredito no oposto. Hoje, temos estudos e informações sobre saúde mental. E eu sinto muito por quem passou por situações tão constrangedoras e desrespeitosas no passado.

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Só parem!

O que eu peço aqui é um pouco de respeito. A sensação que tenho é que um dia o mundo decide que o Setembro Amarelo é importante e, no mês seguinte, estão enviando mensagens de ódio pras pessoas.

Qual é o final que vocês realmente querem? Que a pessoa chegue ao limite e tente tirar a própria vida?

E, quando falo de limite, falo do que já vem acontecendo. Pessoas já perderam a vida em meio a situações de humilhação e ataques.

Só parem! Diretamente ou indiretamente, vocês estão acabando com uma coisa que se chama sociedade.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.