Uma das surpresas na lista de inscrição do Osasco para o Mundial de Clubes de 2026, Pri Daroit comentou pela primeira vez sobre a sondagem para disputar o campeonato pela equipe anfitriã. A veterana de 38 anos é uma das três ponteiras que, mesmo sem acordo com o time, foram registradas e podem vir a estar em quadra no torneio, que acontece entre 8 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

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Pri Daroit revelou que foi consultada pelo técnico Luizomar de Moura devido à carência de ponteiras no elenco. As baixas de Tifanny, fora dos critérios de elegibilidade para competições femininas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), e Mari Brambilla, lesionada, fizeram o treinador procurar alternativas excepcionalmente para o Mundial.

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— O Osasco tá com uma questão da Tifanny. A outra questão foi da Mari, que machucou contra o Mackenzie. Eles também não sabiam o grau da lesão dela. O Luizomar ligou para a minha empresária e perguntou se poderia me inscrever no Mundial, porque tem uma data limite, né? — explicou Daroit, em participação no programa "Levantou, Cortou!", da GE TV.

Sem contrato desde que deixou o Minas, a jogadora aceitou que tivesse seu nome inscrito, mas ressaltou que será acionada apenas em caso de necessidade. Ela também contou que ainda não chegou a treinar com o grupo, assim como não recebeu nenhum novo contato por parte da equipe paulista.

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— E eu falei: "Tudo bem, pode fazer. Não tem problema". Ela falou: "Pri, não é uma negociação, não é que você vai jogar, mas é um resguardo caso precise". E foi isso. Não teve nenhum contato a mais, não fui a Osasco treinar. Mas não teve nada, foi isso, foi apenas uma inscrição. Eu acho que mais pra resguardar caso precise — afirmou.

Natália Zílio e Payton Caffrey são as outras ponteiras inscritas pelo Osasco, embora ambas estejam jogando por outros clubes. Por ser a única livre no mercado, Daroit se torna a opção mais viável para disputar o Mundial. Até o momento, nenhuma das três atletas teve a participação confirmada no torneio.

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Pri Daroit anuncia aposentadoria do vôlei

Pri Daroit em ação pelo Minas (Foto: Volleyball World)

No mesmo episódio, Pri Daroit confirmou que a temporada 2025/26 foi sua última em atividade. O principal motivo da opção pela aposentadoria foi o desgaste mental, que foi provocado pelas poucas oportunidades tidas em quadra.

— Essa última temporada, por exemplo, eu quase não joguei. Eu comecei a jogar no final da temporada. Então, se você não tá com a cabeça boa, se você não tá preparada, se você talvez não souber o seu papel no time, você perde uma oportunidade ou não consegue desempenhar o seu trabalho — desabafou.

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Daroit encerrou sua trajetória pelo Minas, clube onde atuou por 11 anos em diferentes passagens e conquistou três Superligas, entre outros títulos. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de Praia Clube, Fluminense, Sesi-SP, Campinas, Mackenzie e São Caetano.

Na Seleção Brasileira, foi campeã do Grand Prix seis vezes, do Campeonato Sul-Americano de 2023 e dos Mundiais sub-19 e sub-21. A ponteira foi presença recorrente nas convocações do técnico José Roberto Guimarães durante o ciclo das Olimpíadas de Paris 2024, mas terminou cortada do torneio.