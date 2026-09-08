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Zé Roberto se recusa a falar sobre ausência da Kisy: 'Sabrina mereceu'

Técnico da Seleção Brasileira explicou escolha para o Sul-Americano e falou sobre Gabi, Vivian e favoritismo no torneio

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 14:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
José Roberto Guimarães à beira da quadra pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei na VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

José Roberto Guimarães evitou comentar especificamente a ausência de Kisy entre as 14 jogadoras relacionadas para o Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei. A oposta de 26 anos participou da preparação da Seleção Brasileira para o torneio, mas acabou ficando fora da lista final por opção técnica do treinador.

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Questionado pelo Lance! sobre a decisão, Zé Roberto interrompeu a pergunta e ressaltou que outras atletas também ficaram fora da relação. Entre elas estão Larissa e Natinha. O treinador preferiu destacar a jogadora que ganhou a vaga de Kisy: Sabrina.

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— Não é só sem a Kisy. Não vamos falar da Kisy só, porque a gente deve falar das que estão aqui. Se não, vou ter que falar de todas que também saíram da Seleção B. Você já pensou? A Sabrina mereceu estar aqui. Por isso, ela está entre as 14.

A decisão repete um cenário vivido por Kisy antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando a oposta também não integrou a lista final da Seleção Brasileira para a competição.

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Sabrina ganha espaço na Seleção

Aos 30 anos, Sabrina conquistou espaço na equipe principal após se destacar com a Seleção Brasileira B. A oposta foi campeã com o grupo e, posteriormente, recebeu a oportunidade de participar dos treinamentos comandados por Zé Roberto.

A boa atuação na Seleção B fez com que a jogadora ganhasse uma das 14 vagas para o Sul-Americano, competição que será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e que vale uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Zé Roberto minimiza favoritismo no Sul-Americano

Apesar de o Brasil entrar no torneio como principal candidato ao título por sua posição no ranking mundial, Zé Roberto destacou que a equipe precisa confirmar o favoritismo dentro de quadra. O treinador lembrou que o Brasil terá uma sequência de cinco partidas e pediu atenção contra todos os adversários. A estreia será contra a Venezuela nesta terça-feira (08), seguida por confrontos com Peru, Colômbia, Chile e Argentina.

— Essa coisa de favoritismo, você tem que mostrar lá dentro da quadra. Essa coisa de título, de rótulo, não adianta nada. O importante é fazer isso acontecer no jogo, dentro da quadra e fazendo os resultados.

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Zé Roberto também ressaltou a evolução de seleções sul-americanas e afirmou que não existem mais partidas que possam ser consideradas fáceis.

Elenco será importante durante a competição

Com cinco jogos praticamente em sequência, o técnico afirmou que pretende utilizar diferentes atletas ao longo do campeonato. O Brasil terá uma folga na sexta-feira (11), mas a programação exigirá cuidado com o desgaste físico. Segundo Zé Roberto, a equipe treinou pensando em uma formação inicial, mas o objetivo é contar com todo o elenco durante a competição.

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— A gente vai ter que ter elenco para também poder estar trocando, mudando e dando oportunidade para as outras de poderem ajudar o time.

Gabi avança na recuperação

Outro assunto abordado pelo treinador foi a recuperação de Gabi. A ponteira passou por um período de tratamento após sofrer uma lesão e, de acordo com Zé Roberto, vem apresentando evolução nos treinamentos. O comandante destacou a dedicação da jogadora durante o processo e afirmou que ela vem recuperando gradualmente força, movimentação e capacidade de salto.

— Ela foi melhorando, ela foi ficando mais forte, ela foi melhorando os treinamentos, na sua movimentação, seu salto, e aí ela já está atingindo um nível bacana.

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A expectativa é que Gabi consiga atuar em boas condições no Sul-Americano antes de retornar ao clube para a sequência da temporada.

Gabi Guimarães faz manchete em treino da Seleção no Maracanãzinho antes do Sul-Americano
Gabi Guimarães em treino da Seleção na véspera do Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Vivian assume posto deixado por Macris

Sem Macris, que está grávida, Zé Roberto explicou a escolha por Vivian para compor o grupo de levantadoras ao lado de Roberta. A jogadora vinha sendo titular da Seleção B e já havia enfrentado a equipe principal em amistosos durante a preparação. Com a ausência de Macris, Vivian foi integrada ao grupo principal.

— Quando ocorreu a situação da Macris, da gravidez, a gente puxou a Vivian para ser a segunda. E aí, agora, brigar com a Roberta pela titularidade.

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Com isso, Vivian terá a oportunidade de disputar espaço na posição durante o Sul-Americano, enquanto o Brasil busca o título e a classificação para Los Angeles 2028.

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