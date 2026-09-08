Zé Roberto se recusa a falar sobre ausência da Kisy: 'Sabrina mereceu'
Técnico da Seleção Brasileira explicou escolha para o Sul-Americano e falou sobre Gabi, Vivian e favoritismo no torneio
José Roberto Guimarães evitou comentar especificamente a ausência de Kisy entre as 14 jogadoras relacionadas para o Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei. A oposta de 26 anos participou da preparação da Seleção Brasileira para o torneio, mas acabou ficando fora da lista final por opção técnica do treinador.
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Questionado pelo Lance! sobre a decisão, Zé Roberto interrompeu a pergunta e ressaltou que outras atletas também ficaram fora da relação. Entre elas estão Larissa e Natinha. O treinador preferiu destacar a jogadora que ganhou a vaga de Kisy: Sabrina.
— Não é só sem a Kisy. Não vamos falar da Kisy só, porque a gente deve falar das que estão aqui. Se não, vou ter que falar de todas que também saíram da Seleção B. Você já pensou? A Sabrina mereceu estar aqui. Por isso, ela está entre as 14.
A decisão repete um cenário vivido por Kisy antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando a oposta também não integrou a lista final da Seleção Brasileira para a competição.
Sabrina ganha espaço na Seleção
Aos 30 anos, Sabrina conquistou espaço na equipe principal após se destacar com a Seleção Brasileira B. A oposta foi campeã com o grupo e, posteriormente, recebeu a oportunidade de participar dos treinamentos comandados por Zé Roberto.
A boa atuação na Seleção B fez com que a jogadora ganhasse uma das 14 vagas para o Sul-Americano, competição que será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e que vale uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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Zé Roberto minimiza favoritismo no Sul-Americano
Apesar de o Brasil entrar no torneio como principal candidato ao título por sua posição no ranking mundial, Zé Roberto destacou que a equipe precisa confirmar o favoritismo dentro de quadra. O treinador lembrou que o Brasil terá uma sequência de cinco partidas e pediu atenção contra todos os adversários. A estreia será contra a Venezuela nesta terça-feira (08), seguida por confrontos com Peru, Colômbia, Chile e Argentina.
— Essa coisa de favoritismo, você tem que mostrar lá dentro da quadra. Essa coisa de título, de rótulo, não adianta nada. O importante é fazer isso acontecer no jogo, dentro da quadra e fazendo os resultados.
Zé Roberto também ressaltou a evolução de seleções sul-americanas e afirmou que não existem mais partidas que possam ser consideradas fáceis.
Elenco será importante durante a competição
Com cinco jogos praticamente em sequência, o técnico afirmou que pretende utilizar diferentes atletas ao longo do campeonato. O Brasil terá uma folga na sexta-feira (11), mas a programação exigirá cuidado com o desgaste físico. Segundo Zé Roberto, a equipe treinou pensando em uma formação inicial, mas o objetivo é contar com todo o elenco durante a competição.
— A gente vai ter que ter elenco para também poder estar trocando, mudando e dando oportunidade para as outras de poderem ajudar o time.
Gabi avança na recuperação
Outro assunto abordado pelo treinador foi a recuperação de Gabi. A ponteira passou por um período de tratamento após sofrer uma lesão e, de acordo com Zé Roberto, vem apresentando evolução nos treinamentos. O comandante destacou a dedicação da jogadora durante o processo e afirmou que ela vem recuperando gradualmente força, movimentação e capacidade de salto.
— Ela foi melhorando, ela foi ficando mais forte, ela foi melhorando os treinamentos, na sua movimentação, seu salto, e aí ela já está atingindo um nível bacana.
A expectativa é que Gabi consiga atuar em boas condições no Sul-Americano antes de retornar ao clube para a sequência da temporada.
Vivian assume posto deixado por Macris
Sem Macris, que está grávida, Zé Roberto explicou a escolha por Vivian para compor o grupo de levantadoras ao lado de Roberta. A jogadora vinha sendo titular da Seleção B e já havia enfrentado a equipe principal em amistosos durante a preparação. Com a ausência de Macris, Vivian foi integrada ao grupo principal.
— Quando ocorreu a situação da Macris, da gravidez, a gente puxou a Vivian para ser a segunda. E aí, agora, brigar com a Roberta pela titularidade.
Com isso, Vivian terá a oportunidade de disputar espaço na posição durante o Sul-Americano, enquanto o Brasil busca o título e a classificação para Los Angeles 2028.
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