O processo de recuperação de Gabi Guimarães após uma lesão na região lombar foi longo, mas, finalmente, a capitã se aproxima da volta às quadras no time de José Roberto Guimarães. Após o problema físico deixar a jogadora fora da Liga das Nações 2026, Gabi se mostra disponível e sem dores. Portanto, ainda sem tempo de jogo explicitado pelo treinador, ela voltará a vestir a camisa da Amarelinha no Sul-Americano, que tem início nesta terça-feira (8).

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei estreia no torneio continental contra a Venezuela, às 20h (de Brasília), e já pode ter o reforço da ponteira no Ginásio do Maracanãzinho. Segundo Zé Roberto, o empenho de Gabi no protocolo de tratamento da lesão foi fundamental para a jogadora se recuperar a tempo do Sul-Americano, que vale vaga olímpica antecipada para Los Angeles 2028. Em entrevista ao Lance!, sem garantir o time titular da competição, o treinador deixou claro que Gabi entrará em quadra e se preocupou com a saúde física da atleta a longo prazo.

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— Como ela é uma jogadora muito focada no tratamento, nos cuidados, isso foi evoluindo bem. Ela foi melhorando, foi ficando mais forte, foi melhorando os treinamentos, na sua movimentação, seu salto, e aí ela já está atingindo um nível bacana. Espero que ela consiga se apresentar da melhor maneira possível, porque, acabando o Sul-Americano, ela tem que voltar para o clube e sabe que vai ser exigida.

Zé Roberto em treino da Seleção antes do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Foi justamente em partida do Conegliano, em março, que Gabi descobriu a lesão na lombar que a tirou da temporada da Seleção até aqui. Segundo ela, com a realização de exames antes da VNL, a equipe médica constatou que o problema era crônico, e o processo de recuperação precisou ser mais cauteloso. A ponteira conta que sofre com dores nas costas há muitos anos, resultado de calendários desgastantes entre o clube e a Amarelinha.

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Na primeira semana da VNL, em Brasília, Gabi viajou e havia a expectativa de entrar em quadra ao menos para fazer o fundo de quadra, mas a comissão técnica optou por poupá-la, o que se repetiu até a fase final da competição. Já nesta segunda-feira (7), véspera do Sul-Americano, a ponteira treinou normalmente, saltando e se locomovendo sem dificuldades e, segundo ela, "sem dores". A única diferença foi no aquecimento sem bola, que Gabi realizou separada do grupo, com foco em movimentos na região lombar. Ela explica que isso faz parte de um protocolo físico:

— Estou conseguindo terminar o treino completo junto com a Seleção, estou à disposição do Sul-Americano. Não posso cravar se vou jogar o Sul-Americano todo, quanto que eu vou conseguir jogar ou não, mas estou feliz de conseguir treinar, não sentir dor e estar disponível (...). Vou ter que seguir protocolos para o resto da minha carreira. Quando se fala de lesão crônica, ela vai ficar aqui até o final, por isso que foi esse processo que a gente teve de recuperação, para que eu estivesse forte (...). Então vocês vão perceber que os meus protocolos de aquecimento sempre serão um pouquinho diferentes.

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Recuperada, Gabi é reforço de Zé Roberto na busca pelo 24º título continental do Brasil. Pela primeira vez, o Sul-Americano tem uma importância ainda maior, já que garantirá vaga olímpica antecipada ao país campeão. A Seleção, considerada favorita a levantar o troféu, jogará nos braços da torcida, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira a agenda do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei

Terça-feira (8/09)

Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Brasil x Chile - 13h30

Domingo (13/09)

Brasil x Argentina - 12h

*Horários de Brasília

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