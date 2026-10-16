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Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir

Partida abre a temporada do vôlei nacional nesta sexta-feira (16)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026
Praia Clube conquista o Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/Gerdau Minas)

Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 do vôlei nacional, Praia Clube e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) em jogo único que vale o título da Supercopa feminina. A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da GeTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.

A Supercopa reúne o campeão da Superliga — Praia Clube — e a equipe que levantou a taça da Copa Brasil — Osasco — na última temporada. O time de Uberlândia é o maior vencedor da história da Supercopa, com quatro conquistas, enquanto o paulista é o atual e busca o segundo topo do pódio em seu retrospecto.

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Curiosamente, os dois times chegam à abertura oficial da temporada 2026/27 tendo conquistado o título de seus respectivos torneios estaduais. O Praia Clube superou o Minas na decisão do Mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12), e o Osasco bateu o Sesi Bauru no golden set.

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🏐✅ Ficha técnica

Praia Clube x Osasco - Supercopa feminina de vôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e GeTV (canal no Youtube)

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