Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei: hora e onde assistir
Partida abre a temporada do vôlei nacional nesta sexta-feira (16)
Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 do vôlei nacional, Praia Clube e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) em jogo único que vale o título da Supercopa feminina. A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), e tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura) e da GeTV (canal no Youtube). O Lance! acompanha em tempo real.
A Supercopa reúne o campeão da Superliga — Praia Clube — e a equipe que levantou a taça da Copa Brasil — Osasco — na última temporada. O time de Uberlândia é o maior vencedor da história da Supercopa, com quatro conquistas, enquanto o paulista é o atual e busca o segundo topo do pódio em seu retrospecto.
Curiosamente, os dois times chegam à abertura oficial da temporada 2026/27 tendo conquistado o título de seus respectivos torneios estaduais. O Praia Clube superou o Minas na decisão do Mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12), e o Osasco bateu o Sesi Bauru no golden set.
➡️ VÍDEO: Oposta leva 'nocaute' de Fingall e marca ponto sem querer na final do Paulista de vôlei
➡️ Zé Roberto desabafa sobre vices e faz alerta à base do vôlei
🏐✅ Ficha técnica
Praia Clube x Osasco - Supercopa feminina de vôlei
📅 Data e horário: sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e GeTV (canal no Youtube)
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Giovana analisa disputa por titularidade no Sesc Flamengo: 'Crescer'
Vôlei
Para ficar de olho: promessas buscam espaço na Superliga 2026/27Há 5 horas
Vôlei
Tifanny entra com liminar na justiça para jogar final da Supercopa com o OsascoHá 6 horas
Vôlei
Zé Roberto desabafa sobre vices e faz alerta à base do vôleiHá 1 dia
Vôlei
Com pausa de Macris, Zé Roberto busca opções na Seleção BHá 2 dias
Vôlei
VÍDEO: Oposta leva 'nocaute' de Fingall e marca ponto sem querer na final do Paulista de vôleiHá 2 dias
Vôlei
Ariane, do Fluminense, leva lição para Superliga: 'Na porta'Há 2 dias
Mais LANCE!