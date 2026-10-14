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VÍDEO: Oposta leva 'nocaute' de Fingall e marca ponto sem querer na final do Paulista de vôlei

Apesar da bolada, Lorrayna foi campeã com o Osasco sobre o Sesi Bauru nesta terça (13)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 13:59
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Lorrayna cai no chão após bolada de Fingall na final do Paulista de vôlei
Lorrayna cai no chão após bolada de Fingall na final do Paulista de vôlei (Foto: Reprodução)

Uma cena inusitada marcou a final do Campeonato Paulista feminino de vôlei entre Sesi Bauru e Osasco, na noite desta terça-feira (13). Durante o segundo set, Lorrayna, oposta do Osasco, levou uma forte bolada no rosto após um ataque de Fingall e, mesmo sem querer, acabou fazendo o ponto para sua equipe. O lance aconteceu no segundo set.

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Naquele momento, o Osasco vencia a parcial por 20 a 19, mas perdia a partida por 1 set a 0. Na tentativa de conquistar o sideout, o Sesi Bauru contou com um ataque forte de Fingall. A bola, porém, encontrou o rosto de Lorrayna, que estava no caminho, e desviou diretamente para o chão do outro lado da quadra.

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O ponto foi confirmado para o Osasco, mas Lorrayna não conseguiu comemorar. A oposta caiu deitada na quadra após ser atingida e precisou de alguns instantes para se recuperar antes de voltar à partida. Veja o momento abaixo:

Apesar do susto, o episódio não impediu a reação do Osasco na decisão. A equipe da Grande São Paulo acabou conquistando o Campeonato Paulista, mesmo depois de perder o jogo por 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 21/25, 25/17 e 25/23.

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Como havia vencido o primeiro jogo da final, o Osasco levou a decisão para o golden set. No desempate, a equipe comandada por Luizomar de Moura venceu por 25 a 21 e levantou a taça pela 19ª vez, ampliando a vantagem como maior campeão estadual.

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