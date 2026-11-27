Marcão relembra saída de Renan da Seleção de vôlei: 'Muito rudes'
Atual treinador do Tijuca atuou como assistente técnico de Renan no Pré-Olímpico de 2023
Em 2023, o Brasil de Renan Dal Zotto chegou pressionado ao Pré-Olímpico. Em meio a dificuldades, a garantia da vaga em Paris 2024 veio após um eletrizante 3 a 2 sobre a Itália no Maracanãzinho, nos braços da torcida no Rio de Janeiro. Logo após a partida, ainda na quadra, o treinador revelou ter pedido demissão da Seleção. À época, Marcos Miranda — o Marcão — atuava como assistente técnico e, em entrevista exclusiva ao Lance!, relembrou os bastidores da saída de Renan.
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Marcão definiu o momento de dispensa como "delicado", em meio a cobranças naturais de um cargo à frente da Seleção. No entanto, ressaltando que conversava muito com Renan sobre a vida em geral, o atual técnico do Tijuca criticou torcedores que expressaram análises violentas e rudes sobre o técnico.
— Quando a gente conversa sobre a vida, é o que está acontecendo dentro e o que acontece fora. E é um momento delicado. Estar ali à frente da seleção são muitas cobranças, que é normal. Mas é o que eu digo, é a questão da vida. As pessoas que estão militando, as pessoas que estão por fora e veem o esporte como torcedores, muitas vezes são muito rudes, são muito violentas na análise e no que falam. E, realmente, muitas vezes isso aí incomoda.
Apesar da situação complicada da Seleção, que teve a "alma lavada" com a classificação para Paris 2024, Marcão considera que Renan já havia decidido encerrar seu ciclo à frente da equipe, cargo que ocupava desde 2024. A demissão foi uma forma de "seguir sua vida".
— Acho que o Renan estava bem determinado em cumprir o período dele ali, e, no momento em que ele cumpriu e entregou a classificação tão desejada e muito difícil, acho que ele relaxou e, de repente: "Olha, o meu cumprimento, o que eu estava disposto a fazer eu fiz, e daqui eu passo a bola adiante", e seguiu a vida dele. E está aí. Está aí tendo sucesso no mundo, está muito feliz, que é o mais importante.
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Renan deixou a Seleção por motivos pessoais, relacionados à decisão familiar e questões de saúde. Em 2021, ele contraiu Covid-19 e, inclusive, viu o Brasil conquistar a VNL daquele ano, afastado por sequelas. Logo depois, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a posição fora do pódio aumentou a pressão sobre a equipe.
Nas temporadas seguintes, o entorno da Seleção masculina ficou mais pesado pelos resultados. A equipe chegou ao Pré-Olímpico de 2023, amargando três eliminações em quartas de final da Liga das Nações desde os Jogos de Tóquio. No classificatório para Paris, a Amarelinha conquistou a vaga em Paris 2024, e Renan anunciou a saída da Seleção logo após o duelo decisivo contra a Itália.
Após pausa na carreira, o ex-técnico da Seleção assumiu o comando do Incheon Korean Air Jumbos, do Japão, em 2025/26. Na atual temporada, Renan segue como treinador principal da equipe.
Marcão sobre a sucessão de Zé Roberto na Seleção
Marcos Miranda, de 65 anos, acumula quatro experiências em Olimpíadas na comissão técnica de vôlei de quadra, incluindo o ouro em Barcelona 1992 como auxiliar de José Roberto Guimarães. Conhecendo bem o treinador, Marcão definiu a saída de Zé Roberto do comando da Seleção após as Olimpíadas de Los Angeles 2028 como "bem direcionada" e exaltou Paulo Coco como seu sucessor.
— Eu acho que está bem direcionado. A gente tem uma pessoa ali fantástica que está trabalhando com ele há muito tempo. Aliás, não só ele. O Zé Roberto tem uma equipe formidável, maravilhosa. Qualquer um deles ali que venha assumir ou ele indicar está muito bem. Mas tem um nome ali que é o Paulo Coco. Eu acho que o Zé Roberto, deixando de estar no comando da seleção, a pessoa mais indicada a poder assumir aquilo ali é o Paulo Coco.
Além das experiências na comissão técnica tanto das seleções femininas quanto masculinas, Marcão já comandou como técnico principal duas equipes internacionais: Austrália e Egito. Além disso, foi treinador da Seleção brasileira feminina sub-23. Ainda assim, não vê à volta a Seleção como meta, deixando claro que não é isso que o move.
— O que me move é estar plantando, é ter a oportunidade de trabalhar e, ter, acima de tudo, o prazer de estar convivendo com os jovens (...). Eu viso sempre estar servindo, dando o meu melhor, dando o meu conhecimento e estar somando para o vôlei do Brasil.
Recentes resultados ruins da Seleção masculina
Em um cenário parecido ao de quando Marcão era assistente de Renan na Seleção, a equipe masculina atravessa uma fase de resultados ruins, mas que também foram "lavados" com a conquista da vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028 em setembro, com o título do Sul-Americano. Antes disso, havia amargado eliminações inéditas na fase de grupos do Mundial 2025 e na classificatória da VNL 2026.
Para Marcão, que atuou como supervisor técnico da Seleção masculina de Bernardinho em Paris 2024, os resultados recentes ruins são resultados do trabalho com a base. Na última edição das Olimpíadas, inclusive, o Brasil caiu nas quartas de final. Mas Marcos Miranda acredita em próximas temporadas melhores.
— Os maus resultados não são momentâneos. A seleção é um processo e, na construção das nossas bases, a gente entende que houveram algumas lacunas que acabam redundando para hoje no resultado em cima. Mas eu acho que o Bernardo assumiu não só o comando da seleção, mas a coordenação de todo o projeto, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que, muito breve, se não já na próxima Olimpíada, a gente já vai estar aí desfrutando como as melhores equipes do mundo novamente.
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