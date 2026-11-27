Cruzeiro e Minas entram em quadra nesta sexta-feira (27) pela sexta rodada da Superliga masculina de vôlei. As equipes medem forças a partir das 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG). Acompanhe em tempo real com o Lance!

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Cruzeiro 0 3 0 0 Minas 0 2 0 0

1º set

Brasília saca para fora - 3 a 2

Armoa coloca no chão - 3 a 1

Começa o jogo!

PRÉ-JOGO

Como vem o Minas? Thiaguinho (levantador), Bryan (oposto), Lucarelli e Honorato (ponteiros), Geovane e Michel (centrais) e Maique (líbero). Técnico: Peu Uehara

Cruzeiro escalado! Brasília (levantador), Oppenkoski (oposto), Leal e Armoa (ponteiros), Lucão e Otávio (centrais) e Alê (líbero). Técnico: Filipe Ferraz

Momento do Hino Nacional!

Duelo marcado para as 21h (de Brasília)!

Minas vence Suzano no primeiro turno da Superliga 2026/27 (Foto: Matheus Dahsan)

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Como Cruzeiro e Minas chegam à patida?

O Cruzeiro lidera a Superliga Masculina 2026/27, com 18 pontos em sete jogos. Após vencer as seis primeiras partidas, perdeu a invencibilidade na última rodada, diante do São José, por 3 sets a 2.

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Já o Minas é o único invicto da competição, com cinco vitórias e 14 pontos. Na rodada anterior, venceu o Suzano por 3 sets a 0. Com um jogo a menos que o líder, a equipe busca manter os 100% de aproveitamento no clássico.

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