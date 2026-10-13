Giovana analisa disputa por titularidade no Sesc Flamengo: 'Crescer'

Titular absoluta do Sesc Flamengo em 2025/26, Giovana vê Vivian tendo mais espaço em quadra na atual temporada. Nesta terça-feira (13), após o título rubro-negro do Campeonato Carioca sobre o Fluminense por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/23), a levantadora comentou a disputa por posição e exaltou a companheira de equipe.

Na final, quem começou em quadra foi Giovana, enquanto Vivian entrou apenas no terceiro set, invertendo o que vinha acontecendo nos outros confrontos. Para Giovana, a disputa por espaço na equipe é saudável e contribui diretamente para a evolução individual das duas levantadoras, além de fortalecer o elenco como um todo.

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— Eu acho que é uma competição sadia. Faz a gente crescer, faz eu crescer, faz ela (Vivian) crescer também. Então é tudo em prol do grupo, né? Eu acho que é isso, essa é a tônica e tem que ser assim. A gente tem que estar o tempo todo querendo mais, e isso vai fazer bem para o grupo, tenho certeza.

Neste ano, Vivian teve a oportunidade de integrar pela primeira vez a Seleção Brasileira. A levantadora foi convocada primeiramente para a Seleção B e, depois, recebeu a oportunidade na equipe principal. Ela entrou em quadra na campanha do Brasil no título sul-americano e, consequentemente, ajudou a conquistar a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028.

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Vivian corre em quadra em partida do Brasil na Copa Sul-Americana de vôlei, pela Seleção B (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão carioca

Em meio à disputa por posição no levantamento, o Sesc Flamengo estreia na Superliga já nesta segunda-feira (19), em confronto contra o Barueri às 21h (de Brasília). Sem muito tempo para comemoração, Giovana já vira a chave e reconhece a dificuldade da competição. Na temporada passada, o Rubro-Negro caiu na semifinal, em série finalizada em 2 a 1 para o Praia Clube.

— Eu acho que agora não muda nada. A gente vai com certeza comemorar hoje o nosso título, porque não foi fácil... Mas não vai mudar nada. O que passou, passou. Agora é daqui para frente. A Superliga é longa, tem times muito difíceis de jogar, é muito difícil. Então, assim, é cabeça no lugar, jogo a jogo, para a gente ir até o final.

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Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão carioca

É campeão! Fora de casa, nesta terça-feira (13), o Sesc RJ Flamengo superou o Fluminense por 3 sets a 0 e levantou a taça do Campeonato Carioca feminino de vôlei pela 21ª vez. As parciais da decisão, disputadas no Ginásio do Hebraica, terminaram em 25/18, 25/21 e 25/23.

Potente no ataque e virando bolas importantes, Simone Lee foi peça-chave da vitória rubro-negra. Destaque também para Giovana, levantadora que começou o duelo como titular e organizou bem o setor ofensivo da equipe nos dois primeiros sets. Pelo lado tricolor, a central Gabi Martins mostrou boa eficiência nos ataques, principalmente "de china".