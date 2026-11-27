Em comunicado enviado às confederações, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmou Tailândia e China como sedes das fases finais da VNL feminina e masculina, respectivamente, ainda sem cidades anunciadas. As partidas decisivas das mulheres acontece entre 21 e 25 de julho, enquanto o mata-mata entre os homens está marcado para os dias 28 de julho a 1º de agosto.

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Segundo o regulamento da Liga das Nações, os países que sediam a fase final garantem automaticamente passagem para os duelos eliminatórios, independentemente de onde terminarem na tabela de classificação e sem possibilidade de rebaixamento. Com isso, a Tailândia é presença certa na fase final feminina, e a China, na masculina. As outras sete vagas no mata-mata estarão em disputa normalmente.

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Em 2026, a Tailândia não avançou à fase final, mas se livrou do rebaixamento. A equipe terminou a fase classificatória feminina na 14ª posição. Já no masculino, a China foi a última colocada (18ª), mas como foi sede da fase final, avançou e foi eliminada logo nas quartas de final, para o Japão.

China foi eliminada nas quartas de final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Após ser o palco da disputa pelo título em 2025 e 2026, a China recebe a fase final masculina pelo terceiro ano consecutivo. Já a Tailândia não sediava uma decisão desde 2024, quando a Itália conquistou o bicampeonato em Bangkok.

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Rússia retorna à VNL após quase cinco anos

A presença russa é uma das principais novidades da próxima edição. As seleções masculina e feminina voltarão a disputar a Liga das Nações em 2027, após o período de suspensão imposto pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) em meio às sanções esportivas relacionadas à guerra na Ucrânia.

Para acomodar o retorno, a entidade ampliou excepcionalmente o número de participantes de 18 para 19 seleções em cada categoria. A mudança também permitiu a entrada da Eslovênia no feminino e da Finlândia no masculino, conforme o desempenho esportivo das equipes.

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Com quatro etapas em casa e adversários de tradição no calendário, o Brasil terá uma fase preliminar movimentada em 2027. A VNL feminina começa em 2 de junho e terá suas finais entre 21 e 25 de julho. No masculino, a disputa começa em 9 de junho, com a decisão marcada para o período de 28 de julho a 1º de agosto.