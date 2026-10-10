AO VIVO: Siga Minas x Praia Clube na final do Mineiro de vôlei
Partida é válida pela terceira rodada do estadual
Neste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), Minas e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título do Mineiro feminino de vôlei. A partida, válida pela terceira e decisiva rodada do estadual, acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Acompanhe em tempo real com o Lance!.
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Minas
0
21
0
0
Praia Clube
0
24
0
0
1º set
- Set point para o Minas - 24 a 21
- Leandro Visotto para o jogo - 22 a 20
- Praia abre dois na reta mais importante do set - 22 a 20
- Sabrina coloca para baixo - 15 a 15
- Andrea Mitrovic ataca para fora - 12 a 12
- Sabrina ataca para fora - 12 a 12
- Mais um da Luzia! 11 a 10
- Ace de Ana Rudiger - 10 a 8
- Luzia vira pelo meio - 10 a 7
- Sabrina coloca no chão - 9 a 5
- Ana Rudiger pontua na paralela - 8 a 5
- Ace de Adenízia - 8 a 4
- Sabrina fica no bloqueio simples de Hilary Johnson - 6 a 4
- Praia Clube abre três de vantagem - 6 a 3
- Tudo igual na Arena UniBH - 1 a 1
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Minas e Praia Clube decidem o título mineiro
Tanto Minas quanto Praia Clube chegam à terceira rodada do Campeonato Mineiro com duas vitórias cada. Assim, o vencedor da partida deste sábado (10) ficará com o troféu do estadual. Mais cedo, o Brasília, convidado para o torneio, venceu o Mackenzie e terminou sua participação com o terceiro lugar.
➡️ Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais
Veja a tabela do Mineiro feminino de vôlei de 2026*:
1ª rodada
- 08/10 - 18h: Minas 3 x 0 Mackenzie (25/23, 25/16 e 25/13)
- 08/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 0 Brasília (25/23, 25/18 e 25/22)
2ª rodada
- 09/10 - 18h: Minas 3 x 1 Brasília (25/14, 25/22, 27/29 e 25/11)
- 09/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 2 Mackenzie (22/25, 28/26, 25/14, 21/25 e 15/12)
3ª rodada
- 10/10 - 16h: Brasília 3 x 2 Mackenzie (15/25, 15/25, 25/23, 25/23 e 16/14)
- 10/10 - 21h: Praia Clube x Minas
*Horários de Brasília
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