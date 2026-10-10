AO VIVO: Siga Minas x Praia Clube na final do Mineiro de vôlei

Neste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), Minas e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título do Mineiro feminino de vôlei. A partida, válida pela terceira e decisiva rodada do estadual, acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Minas 0 21 0 0 Praia Clube 0 24 0 0

1º set

Set point para o Minas - 24 a 21

Leandro Visotto para o jogo - 22 a 20

Praia abre dois na reta mais importante do set - 22 a 20

Sabrina coloca para baixo - 15 a 15

Andrea Mitrovic ataca para fora - 12 a 12

Sabrina ataca para fora - 12 a 12

Mais um da Luzia! 11 a 10

Ace de Ana Rudiger - 10 a 8

Luzia vira pelo meio - 10 a 7

Sabrina coloca no chão - 9 a 5

Ana Rudiger pontua na paralela - 8 a 5

Ace de Adenízia - 8 a 4

Sabrina fica no bloqueio simples de Hilary Johnson - 6 a 4

Praia Clube abre três de vantagem - 6 a 3

Tudo igual na Arena UniBH - 1 a 1

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Minas e Praia Clube decidem o título mineiro

Tanto Minas quanto Praia Clube chegam à terceira rodada do Campeonato Mineiro com duas vitórias cada. Assim, o vencedor da partida deste sábado (10) ficará com o troféu do estadual. Mais cedo, o Brasília, convidado para o torneio, venceu o Mackenzie e terminou sua participação com o terceiro lugar.

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Praia Clube no Mineiro feminino de vôlei 2026 (Foto: Henrique Santos)

➡️ Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Veja a tabela do Mineiro feminino de vôlei de 2026*:

1ª rodada

08/10 - 18h: Minas 3 x 0 Mackenzie (25/23, 25/16 e 25/13)

08/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 0 Brasília (25/23, 25/18 e 25/22)

2ª rodada

09/10 - 18h: Minas 3 x 1 Brasília (25/14, 25/22, 27/29 e 25/11)

09/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 2 Mackenzie (22/25, 28/26, 25/14, 21/25 e 15/12)

3ª rodada

10/10 - 16h: Brasília 3 x 2 Mackenzie (15/25, 15/25, 25/23, 25/23 e 16/14)

10/10 - 21h: Praia Clube x Minas

*Horários de Brasília