Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Siga Minas x Praia Clube na final do Mineiro de vôlei

Partida é válida pela terceira rodada do estadual

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 20:53
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Minas no Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026
Minas no Campeonato Mineiro feminino de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/Gerdau Minas)

Neste sábado (10), a partir das 21h (de Brasília), Minas e Praia Clube se enfrentam em jogo que vale o título do Mineiro feminino de vôlei. A partida, válida pela terceira e decisiva rodada do estadual, acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Minas

0

21

0

0

Praia Clube

0

24

0

0

1º set

  • Set point para o Minas - 24 a 21
  • Leandro Visotto para o jogo - 22 a 20
  • Praia abre dois na reta mais importante do set - 22 a 20
  1. Sabrina coloca para baixo - 15 a 15
  • Andrea Mitrovic ataca para fora - 12 a 12
  • Sabrina ataca para fora - 12 a 12
  • Mais um da Luzia! 11 a 10
  • Ace de Ana Rudiger - 10 a 8
  • Luzia vira pelo meio - 10 a 7
  1. Sabrina coloca no chão - 9 a 5
  • Ana Rudiger pontua na paralela - 8 a 5
  • Ace de Adenízia - 8 a 4
  • Sabrina fica no bloqueio simples de Hilary Johnson - 6 a 4
  • Praia Clube abre três de vantagem - 6 a 3
  • Tudo igual na Arena UniBH - 1 a 1

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Minas e Praia Clube decidem o título mineiro

Tanto Minas quanto Praia Clube chegam à terceira rodada do Campeonato Mineiro com duas vitórias cada. Assim, o vencedor da partida deste sábado (10) ficará com o troféu do estadual. Mais cedo, o Brasília, convidado para o torneio, venceu o Mackenzie e terminou sua participação com o terceiro lugar.

continua após a publicidade
Praia Clube no Mineiro feminino de vôlei 2026
Praia Clube no Mineiro feminino de vôlei 2026 (Foto: Henrique Santos)

➡️ Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Veja a tabela do Mineiro feminino de vôlei de 2026*:

1ª rodada

  • 08/10 - 18h: Minas 3 x 0 Mackenzie (25/23, 25/16 e 25/13)
  • 08/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 0 Brasília (25/23, 25/18 e 25/22)

2ª rodada

  • 09/10 - 18h: Minas 3 x 1 Brasília (25/14, 25/22, 27/29 e 25/11)
  • 09/10 - 20h30: Praia Clube 3 x 2 Mackenzie (22/25, 28/26, 25/14, 21/25 e 15/12)

3ª rodada

  • 10/10 - 16h: Brasília 3 x 2 Mackenzie (15/25, 15/25, 25/23, 25/23 e 16/14)
  • 10/10 - 21h: Praia Clube x Minas

*Horários de Brasília

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Vôlei

AO VIVO: Siga Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei

Há 2 horas
Jogadoras do Osasco comemoram ponto no jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Vôlei

Osasco vira e vence Sesi Bauru na ida da final do Paulista de vôlei

Há 1 dia
Colagem de fotos das equipes de Osasco, à esquerda, e Sesi Bauru, à direita, no Campeonato Paulista feminino de vôlei

Vôlei

Osasco x Sesi Bauru pela final do Paulista de vôlei; horário e onde assistir

Há 1 dia
Fluminense na disputa da Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Há 2 dias
Praia Clube e Minas são favoritos ao título mineiro

Vôlei

Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Há 2 dias
Jaque Schmitz cumprimenta Laís e, Sesc RJ Flamengo x Tijuca

Vôlei

Jaque Schmitz admite 'ansiedade' no início pelo Sesc Flamengo

Há 3 dias
Mais LANCE!
Ariele saca em Tijuca x Sesc RJ Flamengo pelo Carioca de vôlei

Ariele, do Sesc Flamengo, reencontra 'caminho' contra o Tijuca

Simone Lee comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Tijuca no Carioca de vôlei

Sesc Flamengo domina Tijuca na estreia do Carioca de vôlei

Lorena ataca em Sesc Flamengo x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo na estreia do Carioca de vôlei

Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei

Tijuca x Sesc Flamengo: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Colagem de fotos das jogadoras de Sesc Flamengo, à esquerda, e Fluminense, à direita, se reunindo na quadra para comemorar ponto durante Fla-Flu amistoso

Polêmica põe Sesc Flamengo e Fluminense empatados em títulos no Carioca; entenda

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)

Brasil busca título inédito da Copa do Mundo feminina de vôlei; veja equipes

Osasco no Campeonato Paulista de vôlei feminino

Osasco bate Pinheiros em set diretos na semi do Paulista de vôlei

Amanda ataca em Minas x Universitario pela Copa Brasília

Vôlei: Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final

Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'

Lançamento oficial da Superliga Feminina e Masculina de Vôlei para a temporada 26/27 - (Foto: Davi Caldas / Lance!)

CBV lança Superliga 26/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entenda

José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026

Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?

Carolana beija medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Carolana, do vôlei, revela ter superado câncer: 'Momentos desafiadores'

Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades