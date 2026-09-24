Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

Fla-Flu agita a noite desta quinta-feira (24) em torneio amistoso pré-Superliga, na Arena Niterói

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 06:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Colagem de fotos de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, à esquerda; e Ariane, do Fluminense, à direita
Sesc Flamengo e Fluminense se enfrentam na Copa SuperVôlei (Foto: Julianna Nascimento/CRF e Marcelo Gonçalves/FFC)

Se os compromissos de Flamengo e Fluminense entram em pausa no futebol durante a Data Fifa, o aquecimento de seus respectivos representantes no vôlei para a próxima temporada continua a pleno vapor. O clássico Fla-Flu mobiliza as torcidas dos times cariocas nesta quinta-feira (24) pela abertura da Copa SuperVôlei, torneio amistoso preparatório para a Superliga, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

‘100% preparada’, Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Vôlei
Há 12 horas
Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: ‘Consternada’

Vôlei
Há 10 horas
Fernando Cachopa, de boca aberta, reage em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Opinião: vaga nas Olimpíadas ‘lava alma’ da Seleção Brasileira de vôlei

Vôlei
Há 1 dia

A competição representa uma oportunidade para os técnicos Bernardinho e Facundo Morando conhecerem melhor seus elencos e testarem novas jogadoras antes do principal compromisso de 2026/27. Além disso, a partida adiciona mais um capítulo a uma das maiores rivalidades da atualidade no vôlei feminino brasileiro, marcada por encontros recorrentes na última década.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como chegam as equipes?

O clássico marca a estreia do Sesc RJ Flamengo na temporada. O Rubro-Negro manteve a base do plantel eliminado nas semifinais da Superliga e da Copa Brasil e trouxe reforços pontuais, buscando voltar ao topo do vôlei nacional após 10 anos de jejum.

O time segue sob o comando de Bernardinho e tem entre as remanescentes a ponteira americana Simone Lee, maior pontuadora da última Superliga; a oposta Tainara e a central Lorena, ambas da Seleção Brasileira. Como novidades, o clube carioca apresentou a central sérvia Minja Osmasic para o lugar da compatriota Masa Kirov, lesionada; a ponteira Ariele, destaque pelo Tijuca Tênis Clube; e a oposta Jaque Schmitz, que veio do Maringá.

continua após a publicidade

Veja o elenco completo do Sesc Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

*Fora da temporada por rompimento do LCA do joelho esquerdo

Por outro lado, o Fluminense já esteve em quadra em outro campeonato amistoso, a Brasil Cup, onde ficou em terceiro lugar. O Tricolor das Laranjeiras perdeu para Osasco por 3 sets a 0 na semifinal, mas bateu o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 1 na disputa de bronze.

continua após a publicidade

Com o argentino Facundo Morando à frente da equipe, o Fluminense tentará romper a barreira das quartas de final da Superliga após cinco anos caindo nessa fase. Para isso, o time aposta em um elenco reformulado: seis contratações, sendo duas estrangeiras — as ponteiras Júlia de Paula, espanhola, e Bianca Bertolino, argentina — e duas promoções de atletas da base, além dos retornos da levantadora Pri Heldes pós-maternidade e da oposta Ana Medina, recuperada de lesão.

Veja o elenco completo do Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando

continua após a publicidade

Retrospecto aponta pequena vantagem rubro-negra

Simone Lee ataca contra bloqueio duplo em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pelo turno da Superliga Feminina 2025/26
Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Foram cinco confrontos entre as equipes na temporada passada, com três vitórias pelo lado rubro-negro e duas pelo lado tricolor. Apenas um dos jogos terminou em sets diretos, o que mostra que os embates costumam ser acirrados.

Confira os últimos resultados do clássico

  • Sesc RJ Flamengo 1 x 3 Fluminense - Campeonato Carioca 2025, turno
  • Fluminense 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Campeonato Carioca 2025, returno
  • Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Fluminense - Campeonato Carioca 2025, final
  • Fluminense 0 x 3 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, turno
  • Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Fluminense - Superliga 2025/26, returno

➡️ '100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

➡️ Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Além da dupla Fla-Flu, Praia Clube disputa a Copa SuperVôlei

A Copa SuperVôlei acontece até o próximo sábado (25) e conta ainda com o Praia Clube, atual campeão da Superliga, entre os participantes. Os três times se enfrentam em turno único, e quem somar mais pontos será o campeão.

continua após a publicidade

Agenda de jogos da Copa SuperVôlei*

📍 Arena Niterói

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horários de Brasília

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Vôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'

Há 10 horas
Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

Vôlei

'100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Há 12 horas
Adriano sorri para foto enquanto recebe prêmio de melhor ponteiro do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Adriano admite ansiedade para jogar na Itália: 'Viver uma nova aventura'

Há 12 horas
Lukas Bergmann ergue o punho direito durante comemoração de ponto em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Lukas Bergmann mira crescimento em novo time na Itália: 'Melhor liga do mundo'

Há 14 horas
Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes

Vôlei

Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Há 1 dia
Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Vôlei

Evandro cobra punição após ataques racistas nos Jogos Sul-Americanos

Há 1 dia
Mais LANCE!
Fernando Cachopa, de boca aberta, reage em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Opinião: vaga nas Olimpíadas 'lava alma' da Seleção Brasileira de vôlei

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Olimpíadas: Brasil tem mais de 30 atletas garantidos em Los Angeles 2028

Adriano comemora com Fernando Cachopa e Bryan um dos pontos marcados pela Seleção Brasileira masculina de vôlei contra o Chile, na estreia do Campeonato Sul-Americano

Adriano alivia Seleção de vôlei com ace olímpico: 'Ficaria uma pressão'

Luciano Palosnky comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Argentino critica Darlan após briga no Sul-Americano: 'Não achei bom'

Douglas Pureza ergue os braços e vibra com ponto da Seleção Brasileira em jogo do Sul-Americano masculino de vôlei

Pureza condena ataques homofóbicos à Seleção e cita apoio de Bernardinho

Darlan ergue os braços e pede apoio da torcida em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Lucarelli vê provocação argentina como estímulo para Darlan: 'Jogou ainda melhor'

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Darlan exalta resposta do Brasil após fase ruim: 'Poucas pessoas acreditavam'

Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Cachopa sangra por Olimpíada e admite 'migué' para esfriar a Argentina

O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho

Lucarelli mira despedida em Los Angeles: 'Última Olimpíada'

Lucarelli quica a bola de vôlei em jogo da Liga das Nações 2026

Com Lucarelli MVP, Brasil domina seleção do Sul-Americano de vôlei

Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

Briga marca fim de Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei

Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Vôlei: Brasil bate Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Veja os lances da vitória brasileira sobre a Argentina no Sul-Americano