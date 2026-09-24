Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico
Fla-Flu agita a noite desta quinta-feira (24) em torneio amistoso pré-Superliga, na Arena Niterói
Se os compromissos de Flamengo e Fluminense entram em pausa no futebol durante a Data Fifa, o aquecimento de seus respectivos representantes no vôlei para a próxima temporada continua a pleno vapor. O clássico Fla-Flu mobiliza as torcidas dos times cariocas nesta quinta-feira (24) pela abertura da Copa SuperVôlei, torneio amistoso preparatório para a Superliga, em Niterói, no Rio de Janeiro.
A competição representa uma oportunidade para os técnicos Bernardinho e Facundo Morando conhecerem melhor seus elencos e testarem novas jogadoras antes do principal compromisso de 2026/27. Além disso, a partida adiciona mais um capítulo a uma das maiores rivalidades da atualidade no vôlei feminino brasileiro, marcada por encontros recorrentes na última década.
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Como chegam as equipes?
O clássico marca a estreia do Sesc RJ Flamengo na temporada. O Rubro-Negro manteve a base do plantel eliminado nas semifinais da Superliga e da Copa Brasil e trouxe reforços pontuais, buscando voltar ao topo do vôlei nacional após 10 anos de jejum.
O time segue sob o comando de Bernardinho e tem entre as remanescentes a ponteira americana Simone Lee, maior pontuadora da última Superliga; a oposta Tainara e a central Lorena, ambas da Seleção Brasileira. Como novidades, o clube carioca apresentou a central sérvia Minja Osmasic para o lugar da compatriota Masa Kirov, lesionada; a ponteira Ariele, destaque pelo Tijuca Tênis Clube; e a oposta Jaque Schmitz, que veio do Maringá.
Veja o elenco completo do Sesc Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
*Fora da temporada por rompimento do LCA do joelho esquerdo
Por outro lado, o Fluminense já esteve em quadra em outro campeonato amistoso, a Brasil Cup, onde ficou em terceiro lugar. O Tricolor das Laranjeiras perdeu para Osasco por 3 sets a 0 na semifinal, mas bateu o Alianza Lima, do Peru, por 3 a 1 na disputa de bronze.
Com o argentino Facundo Morando à frente da equipe, o Fluminense tentará romper a barreira das quartas de final da Superliga após cinco anos caindo nessa fase. Para isso, o time aposta em um elenco reformulado: seis contratações, sendo duas estrangeiras — as ponteiras Júlia de Paula, espanhola, e Bianca Bertolino, argentina — e duas promoções de atletas da base, além dos retornos da levantadora Pri Heldes pós-maternidade e da oposta Ana Medina, recuperada de lesão.
Veja o elenco completo do Fluminense
Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando
Retrospecto aponta pequena vantagem rubro-negra
Foram cinco confrontos entre as equipes na temporada passada, com três vitórias pelo lado rubro-negro e duas pelo lado tricolor. Apenas um dos jogos terminou em sets diretos, o que mostra que os embates costumam ser acirrados.
Confira os últimos resultados do clássico
- Sesc RJ Flamengo 1 x 3 Fluminense - Campeonato Carioca 2025, turno
- Fluminense 1 x 3 Sesc RJ Flamengo - Campeonato Carioca 2025, returno
- Sesc RJ Flamengo 3 x 2 Fluminense - Campeonato Carioca 2025, final
- Fluminense 0 x 3 Sesc RJ Flamengo - Superliga 2025/26, turno
- Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Fluminense - Superliga 2025/26, returno
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Além da dupla Fla-Flu, Praia Clube disputa a Copa SuperVôlei
A Copa SuperVôlei acontece até o próximo sábado (25) e conta ainda com o Praia Clube, atual campeão da Superliga, entre os participantes. Os três times se enfrentam em turno único, e quem somar mais pontos será o campeão.
Agenda de jogos da Copa SuperVôlei*
📍 Arena Niterói
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
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