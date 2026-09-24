Laís Vasques defendeu a Seleção Brasileira de vôlei em 2025, tanto na VNL quanto no Mundial. Mas, com a ascensão de Marcelle e as voltas de Nyeme e Natinha, a líbero viu seu espaço diminuir na Amarelinha. Com isso, ficou fora das convocações de José Roberto Guimarães neste ano, visando à VNL e ao Sul-Americano. Mesmo assim, como diz em entrevista ao Lance!, a jogadora do Sesc RJ Flamengo acredita em uma volta à Seleção e vê a próxima temporada como uma boa oportunidade para isso.

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Laís foi convocada pela primeira vez para a equipe principal em 2023, quando Natinha e Nyeme já se revezavam na posição de titular. O cenário se manteve no ano seguinte, mas mudou em 2025, quando vieram os pedidos de dispensa: Natinha por questões pessoais e Nyeme por gravidez. Com o espaço aberto, Laís passou a dividir a posição com Marcelle ao longo da temporada. Em 2026, porém, as duas retornaram às opções de José Roberto Guimarães, e apenas a líbero do Sesi Bauru permaneceu nas listas. No Sul-Americano, inclusive, foi ela quem entrou na lista final das 14 convocadas, após a jogadora do Praia Clube ser dispensada dos treinamentos.

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Para Laís, este contexto demonstra que "nunca é uma cadeira cativa" e que sempre há espaço para idas e voltas à Seleção. Isso serve como motivação para a jogadora de 30 anos, que busca seu retorno à Amarelinha.

— Acho que sim (sobre pensar em voltar à Seleção). Acho que, para mim, a filosofia do atleta é buscar o maior campeonato que ele puder. Então, para mim, é muito natural. É sempre uma disputa, nunca é uma cadeira cativa para ninguém. Não ia ser para mim, como acho que nunca foi nem para a Fabi (Alvim). Então, acho que é isso, fica em aberto, e tomara que eu volte.

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Laís, camisa 22, antes de partida da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Thiago Porthix)

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A líbero do Sesc RJ Flamengo terá a primeira oportunidade de mostrar serviço na temporada de clubes nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília). Em Niterói, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro enfrenta o Fluminense pela estreia na Copa Supervôlei, torneio amistoso que também reúne o Praia Clube e acontece em formato de "todos contra todos", até sábado (26).

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