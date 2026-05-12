NBB

Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história

Fora de casa, equipe paulista saiu vencedora por 92 a 81 e fechou a série de quartas de final em 3 a 1

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/05/2026
21:03
Corinthians e Minas no jogo 4 da série de quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)
Nesta terça-feira (12), o Corinthians bateu o Minas por 92 a 81 e cravou seu nome nas semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) pela primeira vez na história. Em partida disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), o time paulista foi um visitante amargo e fechou a série de quartas de final em 3 a 1.

Na próxima fase do campeonato, em busca de uma vaga na decisão, o Corinthians terá o Pinheiros pela frente. A equipe passou pela fase de quartas de final com três vitórias sobre o Paulistano. Já o Minas, finalista do NBB na temporada passada, se despede da competição nas quartas de final.

Destaques

O norte-americano DaVunta Thomas brilhou no confronto e foi o cestinha da partida, com 37 pontos, além de ter protagonizado sete rebotes e uma assistência. O grande maestro do jogo do Corinthians foi Elinho, que contribuiu com 12 passes para cesta. Pelo lado do Minas, o maior pontuador foi Erick McCree, com 24.

Como foi o jogo?

O Minas começou a partida em ótimo ritmo e chegou a ter 9 a 0 no placar. Em certo momento, a diferença foi de 12 pontos. No entanto, o time viu o Corinthians entrar no jogo, fazer frente ao adversário e diminuir a diferença para dois. Assim, o primeiro quarto terminou em 22 a 20.

Corinthians e Minas no jogo 4 da série de quartas de final do NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

A virada corintiana veio no segundo período, no 36 a 34. Após isso, o time paulista passou a impor seu domínio e foi para o intervalo com um 46 a 45 favorável no placar. Na volta da pausa, o Minas se mostrou com dificuldades de acompanhar o crescimento do visitante. Nesse contexto, o Corinthians jogou confortável com a vantagem construída e venceu o confronto por 92 a 81.

Série entre Corinthians e Minas nas quartas de final do NBB

  • Jogo 1: Minas 90 x 100 Corinthians
  • Jogo 2: Corinthians 91 x 97 Minas
  • Jogo 3: Corinthians 103 x 97 Minas
  • Jogo 4: Minas 81 x 92 Corinthians

