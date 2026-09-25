AO VIVO: Siga Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Nesta sexta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), Fluminense e Praia Clube medem forças pela inédita Copa Supervôlei, torneio amistoso que serve de preparação para a Superliga. A competição acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 1 x 0 Fluminense (25/23)

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Fluminense 0 23 1 0 Praia Clube 1 25 3 0

2º set

Bianca Bertolino fica no bloqueio - 3 a 1

Pela saída de rede, Ariane deixa tudo igual - 1 a 1

Kuznetsova marca o primeiro ponto da segunda parcial - 1 a 0

1º set

Adenízia pontua pelo meio, e o Praia Clube vence o primeiro set - 25 a 23

Mais uma estreia! Drussyla na vaga de Kuznetsova para fazer o fundo de quadra

Agora, ela fica na rede - 24 a 23

Que potência! Mais um ace da russa. É set point para o Praia Clube - 24 a 22

Ace de Kuznetsova - 23 a 22

Noite de estreia! A canadense Andrea Mitrovic entra no lugar de Michelle

Sabrina explora o bloqueio - 22 a 22

Ace de Paracatu - 22 a 21

A russa explora o bloqueio. É virada do time de Uberlândia! 21 a 20

Kuznetsova para baixo! O Praia Clube empata - 20 a 20

Desafio confirma bola dentro de Ariane - 20 a 19

Bianca Bertolino pontua pela pipe, e o Tricolor volta a rodar - 19 a 18.

Mais um bloqueio do Praia Clube, dessa vez de Kuznetsova - 18 a 17

"Monster Block" de Lara - 18 a 16

Bianca Bertolino fica no bloqueio de Sabrina - 16 a 12

Adenízia na bola de xeque! 15 a 10. Facundo Morando pede tempo técnico.

Direto para o chão! Ace de Kuznetsova - 15 a 9

Ariane vence o bloqueio adversário e explode a Arena Niterói! 15 a 7

Na sequência, a ponteira saca na rede - 14 a 7

Kuznetsova quina em saque de Aline Segato - 14 a 6

Ariane pontua no contra-ataque - 13 a 6

Adenízia busca a paralela na "China", mas ataca para fora - 12 a 6

Praia Clube volta a rodar no 11 a 6

Com 5 pontos de desvantagem, Rui Moreira pede o primeiro tempo técnico do jogo.

Aline Segato para baixo! 10 a 5

Na "china", Lara ataca para fora - 9 a 5

Sabrina fica no bloqueio - 5 a 4

Ariane ataca e a bola espirra em Suelen - 3 a 2

É mais um ponto da oposta! 2 a 2

Sabrina explora o bloqueio e marca o primeiro do Praia Clube - 2 a 1

Fabíola dá início a partida com o saque, mas o primeiro ponto é tricolor

PRÉ-JOGO

Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Lara e Adenízia (centrais), Michelle e Sofya Kuznetsova (ponteiras) e Suelen (líbero).

Macris é ausência na Arena Niterói para a partida. A levantadora do Praia Clube, grávida do primeiro filho, não viajou com a equipe.

Tá chegando a hora! Fluminense e Praia Clube fazem aquecimento de saque. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília)!

Aquecimento de rede iniciado! É hora de bola para baixo na Arena Niterói!

Fluminense escalado! Pri Heldes (levantadora), Ariane (oposta), Valquíria e Paracatu (centrais), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras) e Kika (líbero). Técnico: Facundo Morando.

Fluminense e Praia Clube já estão em quadra fazendo trabalhos de aquecimento com bola para a partida.

Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Informações sobre a Copa Supervôlei

A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.

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A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.

Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Conheça os times do torneio

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla

Opostas: Carla Santos e Sabrina

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla

Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina

Líberos: Natinha e Suelen

Técnico: Rui Moreira

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Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela

Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina

Opostas: Ariane e Ana Medina

Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini

Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu

Líberos: Kika e Gabi Santini

Técnico: Facundo Morando

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Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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