AO VIVO: Siga Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei
Na Copa Supervôlei, equipes se enfrentam às 20h (de Brasília)
Nesta sexta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), Fluminense e Praia Clube medem forças pela inédita Copa Supervôlei, torneio amistoso que serve de preparação para a Superliga. A competição acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 1 x 0 Fluminense (25/23)
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Fluminense
0
23
1
0
Praia Clube
1
25
3
0
2º set
- Bianca Bertolino fica no bloqueio - 3 a 1
- Pela saída de rede, Ariane deixa tudo igual - 1 a 1
- Kuznetsova marca o primeiro ponto da segunda parcial - 1 a 0
1º set
- Adenízia pontua pelo meio, e o Praia Clube vence o primeiro set - 25 a 23
- Mais uma estreia! Drussyla na vaga de Kuznetsova para fazer o fundo de quadra
- Agora, ela fica na rede - 24 a 23
- Que potência! Mais um ace da russa. É set point para o Praia Clube - 24 a 22
- Ace de Kuznetsova - 23 a 22
- Noite de estreia! A canadense Andrea Mitrovic entra no lugar de Michelle
- Sabrina explora o bloqueio - 22 a 22
- Ace de Paracatu - 22 a 21
- A russa explora o bloqueio. É virada do time de Uberlândia! 21 a 20
- Kuznetsova para baixo! O Praia Clube empata - 20 a 20
- Desafio confirma bola dentro de Ariane - 20 a 19
- Bianca Bertolino pontua pela pipe, e o Tricolor volta a rodar - 19 a 18.
- Mais um bloqueio do Praia Clube, dessa vez de Kuznetsova - 18 a 17
- "Monster Block" de Lara - 18 a 16
- Bianca Bertolino fica no bloqueio de Sabrina - 16 a 12
- Adenízia na bola de xeque! 15 a 10. Facundo Morando pede tempo técnico.
- Direto para o chão! Ace de Kuznetsova - 15 a 9
- Ariane vence o bloqueio adversário e explode a Arena Niterói! 15 a 7
- Na sequência, a ponteira saca na rede - 14 a 7
- Kuznetsova quina em saque de Aline Segato - 14 a 6
- Ariane pontua no contra-ataque - 13 a 6
- Adenízia busca a paralela na "China", mas ataca para fora - 12 a 6
- Praia Clube volta a rodar no 11 a 6
- Com 5 pontos de desvantagem, Rui Moreira pede o primeiro tempo técnico do jogo.
- Aline Segato para baixo! 10 a 5
- Na "china", Lara ataca para fora - 9 a 5
- Sabrina fica no bloqueio - 5 a 4
- Ariane ataca e a bola espirra em Suelen - 3 a 2
- É mais um ponto da oposta! 2 a 2
- Sabrina explora o bloqueio e marca o primeiro do Praia Clube - 2 a 1
- Fabíola dá início a partida com o saque, mas o primeiro ponto é tricolor
PRÉ-JOGO
- Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Lara e Adenízia (centrais), Michelle e Sofya Kuznetsova (ponteiras) e Suelen (líbero).
- Macris é ausência na Arena Niterói para a partida. A levantadora do Praia Clube, grávida do primeiro filho, não viajou com a equipe.
- Tá chegando a hora! Fluminense e Praia Clube fazem aquecimento de saque. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília)!
- Aquecimento de rede iniciado! É hora de bola para baixo na Arena Niterói!
- Fluminense escalado! Pri Heldes (levantadora), Ariane (oposta), Valquíria e Paracatu (centrais), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras) e Kika (líbero). Técnico: Facundo Morando.
- Fluminense e Praia Clube já estão em quadra fazendo trabalhos de aquecimento com bola para a partida.
Informações sobre a Copa Supervôlei
A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.
A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.
Conheça os times do torneio
Praia Clube
Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira
Sesc RJ Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
Fluminense
Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando
Confira a tabela da Copa Supervôlei
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
*Horário de Brasília
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