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AO VIVO: Siga Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Na Copa Supervôlei, equipes se enfrentam às 20h (de Brasília)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 19:19
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei
Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Nesta sexta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), Fluminense e Praia Clube medem forças pela inédita Copa Supervôlei, torneio amistoso que serve de preparação para a Superliga. A competição acontece na Arena Niterói, em Niterói (RJ). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 1 x 0 Fluminense (25/23)

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Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Fluminense

0

23

1

0

Praia Clube

1

25

3

0

2º set

  1. Bianca Bertolino fica no bloqueio - 3 a 1
  • Pela saída de rede, Ariane deixa tudo igual - 1 a 1
  • Kuznetsova marca o primeiro ponto da segunda parcial - 1 a 0

1º set

  • Adenízia pontua pelo meio, e o Praia Clube vence o primeiro set - 25 a 23
  • Mais uma estreia! Drussyla na vaga de Kuznetsova para fazer o fundo de quadra
  • Agora, ela fica na rede - 24 a 23
  • Que potência! Mais um ace da russa. É set point para o Praia Clube - 24 a 22
  • Ace de Kuznetsova - 23 a 22
  • Noite de estreia! A canadense Andrea Mitrovic entra no lugar de Michelle
  • Sabrina explora o bloqueio - 22 a 22
  • Ace de Paracatu - 22 a 21
  • A russa explora o bloqueio. É virada do time de Uberlândia! 21 a 20
  • Kuznetsova para baixo! O Praia Clube empata - 20 a 20
  1. Desafio confirma bola dentro de Ariane - 20 a 19
  1. Bianca Bertolino pontua pela pipe, e o Tricolor volta a rodar - 19 a 18.
  • Mais um bloqueio do Praia Clube, dessa vez de Kuznetsova - 18 a 17
  • "Monster Block" de Lara - 18 a 16
  1. Bianca Bertolino fica no bloqueio de Sabrina - 16 a 12
  1. Adenízia na bola de xeque! 15 a 10. Facundo Morando pede tempo técnico.
  • Direto para o chão! Ace de Kuznetsova - 15 a 9
  • Ariane vence o bloqueio adversário e explode a Arena Niterói! 15 a 7
  • Na sequência, a ponteira saca na rede - 14 a 7
  • Kuznetsova quina em saque de Aline Segato - 14 a 6
  • Ariane pontua no contra-ataque - 13 a 6
  • Adenízia busca a paralela na "China", mas ataca para fora - 12 a 6
  1. Praia Clube volta a rodar no 11 a 6
  • Com 5 pontos de desvantagem, Rui Moreira pede o primeiro tempo técnico do jogo.
  • Aline Segato para baixo! 10 a 5
  • Na "china", Lara ataca para fora - 9 a 5
  • Sabrina fica no bloqueio - 5 a 4
  1. Ariane ataca e a bola espirra em Suelen - 3 a 2
  • É mais um ponto da oposta! 2 a 2
  • Sabrina explora o bloqueio e marca o primeiro do Praia Clube - 2 a 1
  1. Fabíola dá início a partida com o saque, mas o primeiro ponto é tricolor

PRÉ-JOGO

  1. Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Lara e Adenízia (centrais), Michelle e Sofya Kuznetsova (ponteiras) e Suelen (líbero).
  1. Macris é ausência na Arena Niterói para a partida. A levantadora do Praia Clube, grávida do primeiro filho, não viajou com a equipe.
  • Tá chegando a hora! Fluminense e Praia Clube fazem aquecimento de saque. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília)!
  1. Aquecimento de rede iniciado! É hora de bola para baixo na Arena Niterói!
  1. Fluminense escalado! Pri Heldes (levantadora), Ariane (oposta), Valquíria e Paracatu (centrais), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras) e Kika (líbero). Técnico: Facundo Morando.
  1. Fluminense e Praia Clube já estão em quadra fazendo trabalhos de aquecimento com bola para a partida.
Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei
Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Informações sobre a Copa Supervôlei

A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.

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A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.

Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Conheça os times do torneio

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira

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Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando

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Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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