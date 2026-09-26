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Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa Supervôlei

Lara e Fabíola se despediram do Tricolor na temporada passada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 00:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei
Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei(Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Na partida de estreia na temporada, válida pela segunda rodada da Copa Supervôlei, o Praia Clube venceu o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13). Para além do resultado, a partida desta sexta-feira (25) ficou marcada por reencontros em quadra. Fabíola e Lara defenderam o Tricolor na última temporada e, agora, pertencem ao time de Uberlândia, fazendo valer a "Lei do Ex" no duelo.

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A central de 37 anos construiu uma história marcante em Laranjeiras. Lara vestiu as cores do Fluminense por oito anos e completou 200 jogos oficiais, entre 2016/17 e 2018/19 e 2021/22 e 2025/26. Em entrevista após a vitória sobre o ex-time logo no primeiro jogo da temporada, ela revelou ter se sentido ansiosa momentos antes e no início do duelo, refletindo sobre o reencontro em novos ares.

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— No início eu estava um pouco ansiosa. São oito anos no Fluminense; eu tenho uma história linda lá. Eles sabem que eu vou estar sempre torcendo por eles, porém hoje eu estou do outro lado. Então eu tive que manter o emocional forte, para ter a cabeça no lugar, porque hoje eu quero vencer. E estou muito feliz de estar com a camisa do Praia, tô muito feliz de ter a oportunidade de jogar nesse time, independentemente de ser o Fluminense contra.

Lara Nobre em ação pelo Fluminense
Lara Nobre em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução/instagram)

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Fabíola viveu apenas a temporada de 2025/26 com as cores tricolores. Ainda que com menos tempo, a experiente levantadora de 43 anos construiu uma relação de segurança com a torcida do Fluminense na campanha até as quartas de final da Superliga. Ao Lance!, a titular do Praia Clube, que não contou com Macris no duelo, destacou o carinho pelo time de Laranjeiras.

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— Eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, pelas pessoas que trabalham no Fluminense, pelas atletas. Eu fui muito bem recebida no Fluminense e, assim, quando a gente passa para o outro lado, não tem nada disso, né? A gente quer ganhar. E poder jogar hoje contra elas e sair com a vitória; eu fiquei muito feliz. Tô muito feliz de estar jogando no Praia, já era algo que eu desejava há muitos anos.

Fabíola sobe no bloqueio em Praia Clube x Fluminense pela Copa Supervôlei
Fabíola sobe no bloqueio em Praia Clube x Fluminense pela Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

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Com a vitória na estreia do triangular amistoso, o Praia Clube volta à quadra da Arena Niterói neste sábado (26), às 19h (de Brasília). O time de Uberlândia enfrenta o Sesc RJ Flamengo em jogo que vale o título do torneio, já que o Rubro-Negro também superou o Fluminense, que se despede da competição zerado na tabela.

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