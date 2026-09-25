O campeão da Superliga começou a temporada como terminou a última. Na noite desta sexta-feira (25), diante de um bom público na Arena Niterói, o Praia Clube venceu o Fluminense por 3 sets a 1 no seu primeiro jogo em 2026/27, pela Copa Supervôlei. A partida, válida pela segunda rodada do triangular amistoso, terminou nas parciais de 25/23, 28/30, 25/14 e 25/13.

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➡️ Veja os lances da partida

Destaques do jogo

As ponteiras estrangeiras do Praia Clube, Kuznetsova e Mitrovic, mostraram serviço na estreia do time. A russa começou como titular, teve passagens de destaque pelo saque e foi letal no ataque. Já a canadense entrou ao longo da partida e correspondeu no passe e no ataque.

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Quem também brilhou foi a levantadora Fabíola, com uma sequência de bons saques no terceiro set e um esquema de distribuição que ajudou a cadenciar o jogo ofensivo da equipe mineira.

Na tabela

Com o resultado, o Praia Clube iguala os três pontos do Sesc Flamengo, que derrotou o Fluminense pelo mesmo placar na quinta (24). Já o Tricolor acumula sua segunda derrota e fica zerado na classificação.

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Próximos compromissos

O Praia Clube volta à quadra para o último jogo da Copa Supervôlei neste sábado (26), às 19h (de Brasília), contra o Sesc RJ Flamengo. O confronto define o campeão do torneio. Por outro lado, o Fluminense encerra sua participação e volta as atenções para a Copa Brasília, que acontece entre os dias 2 e 3 de outubro, em Brasília (DF).

Como foi a partida

Aline Segato ataca em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/FFC)

1º set

Após neutralizar Sabrina, bola de referência do Praia Clube, o Fluminense partiu rumo à primeira boa vantagem da partida. Com bom aproveitamento de Aline Segato e Bianca Bertolino no ataque e contando com erros do lado adversário, o Tricolor abriu 11 a 5 na parcial.

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Aline Segato sacou em cima de Kuznetsova e marcou 14 a 6. Como resposta, a ponteira russa anotou um ace e sacou a bola que resultou em xeque de Adenízia: 15 a 10. A reação do Praia seguiu no saque de Michelle, que fez um ace e possibilitou dois bloqueios de Lara e um de Kuznetsova: 18 a 18.

A reta final foi de alternância de liderança no placar até a nova passagem de Kuznetsova pelo saque, que gerou mais dois aces. Adenízia, pelo meio, fechou o set para o Praia Clube: 25 a 23.

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2º set

Em outra grande passagem, Kuznetsova ajudou o Praia a abrir 7 a 4 com um ace e dois saques que geraram pontos de Adenízia, no xeque e no bloqueio. O Fluminense alcançou a virada com Aline Segato anotando três de cinco pontos: 13 a 11.

Após o Praia recuperar a liderança, o Fluminense emendou dois bloqueios seguidos, de Paracatu e Valquíria, para voltar à frente. Depois, foi a vez de Bianca Bertolino passar pelo saque e contribuir para a nova remontada tricolor, convertida no contra-ataque de Aline Segato: 20 a 18.

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Mesmo o Fluminense desperdiçando seis set points, o Praia não conseguiu voltar à vantagem. Na sétima oportunidade, Paracatu confirmou, em bloqueio sobre Mitrovic, a vitória parcial do Tricolor: 30 a 28.

3º set

As equipes iniciaram o terceiro set trocando pontos pelas extremidades. Na passagem de Sabrina pelo serviço, o Praia deslanchou com dois pontos de bloqueio, de Lanna e Fabíola, e um de xeque, de Michelle. O Fluminense respondeu com Natália, no bloqueio: 8 a 6.

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O Praia ampliou a diferença com mais três bloqueios e, logo em seguida, um ace de Fabíola. Mitrovic e Adenízia foram acionadas pela levantadora e converteram: 17 a 8.

O Fluminense tentou reagir, mas as falhas nas tentativas de ataque de Ariane impediram que houvesse uma sequência de pontos pelo lado Tricolor. O Praia Clube consolidou a vantagem pelos side-outs e, com bloqueio de Lanna, venceu o set: 25 a 14.

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4º set

Após um começo de oscilações das atacantes, o Praia Clube contou com dois aces de Sabrina para abrir 10 a 6. O Fluminense continuou pecando na conversão de ataques e dando brechas ao adversário. Drussyla entrou e aproveitou o momento, convertendo dois contra-ataques: 19 a 10.

Dois erros de ataque, dois de saque e um na defesa deixaram o Praia ainda mais perto da vitória. No ace de Drussyla, o resultado foi confirmado: 25 a 13.