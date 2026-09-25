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Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Na Arena Niterói, equipes medem forças nesta sexta-feira (25)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 17:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei
Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Nesta sexta-feira (25), Fluminense e Praia Clube se enfrentam pela Copa Supervôlei, torneio amistoso que acontece em Niterói (RJ). A bola sobe às 20h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

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O Tricolor fará seu segundo e último jogo na competição. Na estreia, foi derrotado pelo Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26). Já o Praia Clube disputa a primeira partida pela inédita Copa Supervôlei, que serve de preparação para a Superliga.

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No torneio triangular, que começou nesta quinta-feira (24) e vai até o próximo sábado (26), os três times se enfrentam no sistema "todos contra todos". Ao final, a equipe com mais pontos é declarada campeã.

Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)
Elenco do Praia Clube comemora ponto na final da Superliga (Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

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🏐✅ Ficha técnica

Fluminense X Dentil Praia Clube - Copa Supervôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

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Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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