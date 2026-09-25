Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei
Na Arena Niterói, equipes medem forças nesta sexta-feira (25)
Nesta sexta-feira (25), Fluminense e Praia Clube se enfrentam pela Copa Supervôlei, torneio amistoso que acontece em Niterói (RJ). A bola sobe às 20h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.
➡️ Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa Supervôlei
O Tricolor fará seu segundo e último jogo na competição. Na estreia, foi derrotado pelo Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26). Já o Praia Clube disputa a primeira partida pela inédita Copa Supervôlei, que serve de preparação para a Superliga.
No torneio triangular, que começou nesta quinta-feira (24) e vai até o próximo sábado (26), os três times se enfrentam no sistema "todos contra todos". Ao final, a equipe com mais pontos é declarada campeã.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
🏐✅ Ficha técnica
Fluminense X Dentil Praia Clube - Copa Supervôlei
📅 Data e horário: sexta-feira, 25 de setembro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Niterói, em Niterói, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)
Confira a tabela da Copa Supervôlei
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
*Horário de Brasília
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-FluHá 10 horas
Vôlei
Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'Há 11 horas
Vôlei
De volta após gravidez, Pri Heldes joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'Há 12 horas
Vôlei
Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa SupervôleiHá 16 horas
Vôlei
Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa SupervôleiHá 19 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Fluminense na Copa SupervôleiHá 22 horas
Mais LANCE!