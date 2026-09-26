A temporada com a Seleção Brasileira terminou mais cedo do que o esperado para Natinha, especificamente 10 dias antes do Campeonato Sul-Americano. Dispensada dos treinos, a líbero ficou fora da campanha que terminou com o Brasil classificado às Olimpíadas de Los Angeles 2028, segundo ela, por decisão da comissão técnica.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Natinha esclareceu que a opção pela descontinuidade de seu ciclo na Seleção este ano não foi sua. A defensora demonstrou confiança na comissão de José Roberto Guimarães, reconhecendo a escolha como ideal para o momento atual.

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— O pedido de dispensa não foi meu, foi uma escolha da comissão técnica mesmo. E acredito que eles fizeram a melhor escolha para o momento, né? Eu confio, e eles também sabem o que estão fazendo. Mas assim, não foi da minha parte, né? Eles sabem o que fazem. Toda a sorte pra eles — afirmou a jogadora do Praia Clube, após a vitória sobre o Fluminense pela Copa Supervôlei, nesta sexta-feira (25).

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Retorno à Seleção e disputa com Nyeme e Marcelle

Natinha passa em Brasil x Bélgica pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Natinha teve um ano de poucas oportunidades com a Amarelinha. Aos 29 anos, a líbero voltou a ser convocada por Zé Roberto depois de pedir dispensa em 2025 para tratar questões relacionadas à saúde mental. Além dela, foram chamadas na mesma posição Nyeme e Marcelle, que acabaram tendo mais espaço em quadra do que a concorrente.

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Reserva durante a maior parte da Liga das Nações (VNL), Natinha foi escalada como titular em apenas dois jogos da fase classificatória. Depois do vice para a Turquia, ela participou dos treinamentos em Saquarema (RJ) visando o Sul-Americano e deixou o grupo no dia 29 de agosto, quando foi comunicada sua dispensa. Na ocasião, a levantadora Macris também saiu da equipe, por conta da gravidez.

Natinha disputa amistosos com o Praia Clube

Reintegrada ao Praia Clube, Natinha parte rumo ao quarto ano vestindo as cores do Aurinegro de Uberlândia. Contra o Fluminense, nesta sexta-feira (25), a líbero entrou a partir do terceiro set e deu segurança na defesa e no passe, ajudando na vitória por 3 sets a 1 pela estreia na temporada.

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O próximo compromisso será contra o Sesc RJ Flamengo, neste sábado (26), a partir das 19h (de Brasília). A partida vale o título da Copa Supervôlei, triangular amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27.

Tabela de jogos da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Praia Clube 3 x 1 Fluminense (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13)

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h