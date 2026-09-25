Macris está fora dos primeiros compromissos do Praia Clube na temporada 2026/27. O clube mineiro enfrenta Fluminense e Sesc Flamengo neste fim de semana em amistosos preparatórios para a Superliga feminina, em Niterói (RJ), sem sua levantadora titular, que não viajou com o grupo. O motivo da ausência não foi confirmado.

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Aos 37 anos, Macris tem sua presença colocada como incerta para esta temporada de clubes por conta da gravidez. A jogadora aguarda a chegada do primeiro filho com o marido Denis Cabral, analista de desempenho da equipe. O nascimento da criança está previsto para abril, quando serão disputados os playoffs da Superliga.

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Apesar de não estar presente com o restante do elenco, a levantadora participou de agendas recentes com o Praia, o que indica que ela segue integrada ao time. Ela retornou a Uberlândia depois de ser dispensada dos treinos da Seleção Brasileira, em agosto.

Campeã da Superliga na temporada passada, Macris vestirá as cores do Praia Clube pelo terceiro ano seguido. A medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi anunciada como uma das três levantadoras da equipe para 2026/27, ao lado de Fabíola e Milla.

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Pela Seleção Brasileira, Macris fez parte da campanha que culminou no vice-campeonato da Liga das Nações (VNL), após derrota para a Turquia. Dispensada, não participou do Campeonato Sul-Americano, onde o conjunto treinado por José Roberto Guimarães ficou com o título e a vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Praia Clube na Copa Supervôlei

Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

O Praia Clube estreia na Copa Supervôlei nesta sexta-feira (25), às 20h (de Brasília). O primeiro confronto pelo triangular amistoso será contra o Fluminense, na Arena Niterói.

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Tabela de jogos do torneio*

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horários de Brasília