Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Macris não viaja com o Praia Clube e é desfalque na Copa Supervôlei

Levantadora está grávida do primeiro filho, mas segue integrada ao time

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 19:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Macris segura bola com as duas mãos enquanto realiza movimento de saque, em jogo do Praia Clube
Macris saca em Praia Clube x Sesc Flamengo pela Superliga 2025/26 (Foto: Bruno Cunha)

Macris está fora dos primeiros compromissos do Praia Clube na temporada 2026/27. O clube mineiro enfrenta Fluminense e Sesc Flamengo neste fim de semana em amistosos preparatórios para a Superliga feminina, em Niterói (RJ), sem sua levantadora titular, que não viajou com o grupo. O motivo da ausência não foi confirmado.

Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

AO VIVO: Siga Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 1 minuto
Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Vôlei
Há 18 horas
Pri Heldes, do Fluminense, e o filho Emanuel, de 1 ano

De volta após gravidez, Pri Heldes joga aos olhos do filho: ‘Privilegiada’

Vôlei
Há 8 horas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Aos 37 anos, Macris tem sua presença colocada como incerta para esta temporada de clubes por conta da gravidez. A jogadora aguarda a chegada do primeiro filho com o marido Denis Cabral, analista de desempenho da equipe. O nascimento da criança está previsto para abril, quando serão disputados os playoffs da Superliga.

continua após a publicidade

Apesar de não estar presente com o restante do elenco, a levantadora participou de agendas recentes com o Praia, o que indica que ela segue integrada ao time. Ela retornou a Uberlândia depois de ser dispensada dos treinos da Seleção Brasileira, em agosto.

Campeã da Superliga na temporada passada, Macris vestirá as cores do Praia Clube pelo terceiro ano seguido. A medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi anunciada como uma das três levantadoras da equipe para 2026/27, ao lado de Fabíola e Milla.

continua após a publicidade

Pela Seleção Brasileira, Macris fez parte da campanha que culminou no vice-campeonato da Liga das Nações (VNL), após derrota para a Turquia. Dispensada, não participou do Campeonato Sul-Americano, onde o conjunto treinado por José Roberto Guimarães ficou com o título e a vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

➡️ Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

➡️ Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-Flu

Praia Clube na Copa Supervôlei

Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei
Jogadoras de Fluminense e Praia Clube aquecem antes de partida pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

O Praia Clube estreia na Copa Supervôlei nesta sexta-feira (25), às 20h (de Brasília). O primeiro confronto pelo triangular amistoso será contra o Fluminense, na Arena Niterói.

continua após a publicidade

Tabela de jogos do torneio*

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horários de Brasília

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pri Heldes levanta em Sesc RJ Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Vôlei

AO VIVO: Siga Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Há 24 minutos
Fluminense comemora ponto na Copa Supervôlei

Vôlei

Fluminense x Praia Clube: horário e onde assistir à Copa Supervôlei

Há 2 horas
Sentado, Bernardinho gesticula com os braços abertos, enquanto Hélio Griner, em pé, aponta com o dedo indicador direito

Vôlei

Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-Flu

Há 12 horas
Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei

Vôlei

Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

Há 13 horas
Pri Heldes, do Fluminense, e o filho Emanuel, de 1 ano

Vôlei

De volta após gravidez, Pri Heldes joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'

Há 14 horas
Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Vôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Há 19 horas
Mais LANCE!
Sesc RJ Flamengo vence Fluminensa na estreia da Copa Supervôlei

Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa Supervôlei

Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Fluminense na Copa Supervôlei

Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Laís aquece para jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26

No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: 'Não é cadeira cativa'

Colagem de fotos de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, à esquerda; e Ariane, do Fluminense, à direita

Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'

Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

'100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Adriano sorri para foto enquanto recebe prêmio de melhor ponteiro do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei

Adriano admite ansiedade para jogar na Itália: 'Viver uma nova aventura'

Lukas Bergmann ergue o punho direito durante comemoração de ponto em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Lukas Bergmann mira crescimento em novo time na Itália: 'Melhor liga do mundo'

Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes

Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Evandro cobra punição após ataques racistas nos Jogos Sul-Americanos

Fernando Cachopa, de boca aberta, reage em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Opinião: vaga nas Olimpíadas 'lava alma' da Seleção Brasileira de vôlei

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Olimpíadas: Brasil tem mais de 30 atletas garantidos em Los Angeles 2028