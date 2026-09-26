Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia Clube

A noite desta sexta-feira (25) foi especial para Sabrina. Após o título do Sul-Americano pela Seleção Brasileira principal, a oposta fez sua estreia pelo Praia Clube depois de duas temporadas atuando no voleibol exterior. Na vitória sobre o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 28/30, 25/14 e 25/13), pela segunda rodada da Copa Supervôlei, Sabrina protagonizou saques potentes e foi bola de segurança da levantadora Fabíola.

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Antes de ser convocada para o time de José Roberto Guimarães, Sabrina jogou pela Seleção B, com a qual foi campeã e MVP da Copa Sul-Americana, em julho. O bom desempenho levou a oposta a ser "promovida" para a equipe principal pela primeira vez, visando à disputa do Sul-Americano. A estreante Sabrina teve atuações convincentes que ajudaram o Brasil a conquistar o título do torneio continental e a vaga antecipada em Los Angeles 2028.

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De volta à temporada de clubes, Sabrina considera que as experiências vividas não apenas na Seleção, mas também no voleibol do Japão (Denso Airybees - 2025/26) e da Polônia (KS DevelopRes Rzeszów 2024/25) são bagagens importantes para torná-la uma jogadora mais madura. Antes de sair do Brasil, a oposta atuou por clubes como Sesc RJ Flamengo e Minas.

— Eu acho que tudo que acontece na nossa vida de atleta é experiência, né? Então eu com certeza venho com essas experiências a mais, de ter jogado fora, de ter composto a Seleção B, depois ter tido uma oportunidade na Seleção principal. Então acho que tudo é experiência, que a gente vai adquirindo. Essa bagagem que a gente vai adquirindo. Então eu acho que tudo isso é válido, é muito bom.

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Sabrina vibra em Brasil x Colômbia no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Sabrina defende o time de Uberlândia pela primeira vez na carreira. Mas, mesmo com pouco tempo de convivência devido à temporada de seleções, que terminou no último dia 13, a jogadora diz se sentir bem acolhida e "em casa" no Praia Clube.

— Eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo em casa. As meninas me receberam super bem, a comissão técnica, todo mundo da direção do clube. Estou me sentindo em casa.

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Praia Clube briga pelo título da Copa Supervôlei neste sábado (26)

Com a vitória na estreia do triangular amistoso, o Praia Clube volta à quadra da Arena Niterói neste sábado (26), às 19h (de Brasília). O time de Uberlândia enfrenta o Sesc RJ Flamengo em jogo que vale o título do torneio, já que o Rubro-Negro também superou o Fluminense, que se despede da competição zerado na tabela.

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