Vôlei: Gabi Guimarães joga com 'fita' no braço; entenda

Uma das melhores jogadoras do vôlei mundial, Gabi Guimarães volta a representar a Seleção Brasileira feminina de vôlei no Campeonato Sul-Americano, após ficar fora da Liga das Nações por conta de uma lesão na região lombar. Recuperada, a ponteira ajuda o time na mira por conquistar o título continental e a vaga olímpica em LA28 neste domingo (13), contra a Argentina. Na busca por se manter saudável, Gabi utiliza um bracelete que costuma causar dúvida nos "voleifãs".

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Em entrevista ao Lance! na etapa de Brasília da VNL, a jogadora explicou a função do dispositivo e disse não passar de um "método de cuidado", que controla desde batimentos cardíacos até a qualidade do sono da jogadora. Seja no dia a dia, nos jogos da Seleção ou do Conegliano, clube italiano, a espécie de braçadeira de Gabi, que, na verdade, é uma fita, marca presença, podendo também ser usada em formato de anel ou pulseira. Jogadoras da Seleção, como Helena, Sabrina, Luzia e Julia Bergmann, também costumam utilizá-la.

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— É um dispositivo que monitora os batimentos cardíacos e o esforço físico dentro de quadra. Mas, principalmente, a qualidade do meu sono. Eu uso um anel também, mas fico com um pouco de medo de usar anel jogando e ter algum problema. Então, acabo usando essa fita, que posso depois trocar e usá-la no pulso. É, inclusive, a que eu estou usando agora. E é isso, ela me dá mais ou menos uma noção da semana, do mês, do ano, sobre se eu preciso descansar um pouco mais, se estou dormindo bem. Ou, se eu tiver um esforço muito grande em uma partida, saber como vai ser meu processo de recuperação no dia seguinte e a minha alimentação. Então é meio que um complemento da parte nutricional e dos cuidados que a gente tem no dia a dia — explicou Gabi Guimarães.

Gabi Guimarães com a fita no braço esquerdo em jogo do Conegliano (Foto: Reprodução)

Campanha do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19) Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34) Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11) Brasil x Argentina - em andamento

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