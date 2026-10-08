Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 16:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Fluminense na disputa da Copa Supervôlei
Fluminense na disputa da Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), Fluminense e Tijuca se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026. A partida acontece no Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo da FluTV (canal no Youtube).

O Flumiense fará sua estreia no estadual. O Tricolor chega após se consagrar campeão da Copa Brasília, torneio amistoso. Anteriormente, em outra competição preparatória, ficou com o terceiro e último lugar da Copa Supervôlei.

continua após a publicidade

Já o Tijuca, recém-rebaixado para a Superliga B, estreou no Carioca com derrota por 3 sets a 1 (25/16, 25/7 e 25/18) para o Sesc RJ Flamengo. Ainda sem elenco fechado para a temporada 2026/27, a equipe disputa o estadual com a categoria sub-21.

➡️ Ariele, do Sesc Flamengo, reencontra 'caminho' contra o Tijuca

Formato do Campeonato Carioca feminino de vôlei

O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Ao final, as duas equipes com melhor desempenho disputam o título em uma única partida, válida como final.

continua após a publicidade
Tijuca na estreia do Carioca feminino de vôlei
Tijuca na estreia do Carioca feminino de vôlei (Foto: Thiago Mendes)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja a agenda*

  • 6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)
  • 8/10 - Fluminense x Tijuca - 19h30
  • 10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
  • 13/10 - Final - 18h30

*Horários de Brasília

🏐✅ Ficha técnica

Fluminense x Tijuca - Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: FluTV (canal no Youtube)

➡️ Jaque Schmitz admite 'ansiedade' no início pelo Sesc Flamengo
➡️ Sesc Flamengo domina Tijuca na estreia do Carioca de vôlei

Tudo sobre
Sugerida para você!
Praia Clube e Minas são favoritos ao título mineiro

Vôlei

Vôlei: Praia Clube busca empate com Minas em títulos estaduais

Há 8 horas
Jaque Schmitz cumprimenta Laís e, Sesc RJ Flamengo x Tijuca

Vôlei

Jaque Schmitz admite 'ansiedade' no início pelo Sesc Flamengo

Há 1 dia
Ariele saca em Tijuca x Sesc RJ Flamengo pelo Carioca de vôlei

Vôlei

Ariele, do Sesc Flamengo, reencontra 'caminho' contra o Tijuca

Há 1 dia
Simone Lee comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Tijuca no Carioca de vôlei

Vôlei

Sesc Flamengo domina Tijuca na estreia do Carioca de vôlei

Há 1 dia
Lorena ataca em Sesc Flamengo x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Vôlei

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo na estreia do Carioca de vôlei

Há 1 dia
Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei

Vôlei

Tijuca x Sesc Flamengo: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Há 2 dias
Mais LANCE!
Colagem de fotos das jogadoras de Sesc Flamengo, à esquerda, e Fluminense, à direita, se reunindo na quadra para comemorar ponto durante Fla-Flu amistoso

Polêmica põe Sesc Flamengo e Fluminense empatados em títulos no Carioca; entenda

Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)

Brasil busca título inédito da Copa do Mundo feminina de vôlei; veja equipes

Osasco no Campeonato Paulista de vôlei feminino

Osasco bate Pinheiros em set diretos na semi do Paulista de vôlei

Amanda ataca em Minas x Universitario pela Copa Brasília

Vôlei: Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final

Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'

Lançamento oficial da Superliga Feminina e Masculina de Vôlei para a temporada 26/27 - (Foto: Davi Caldas / Lance!)

CBV lança Superliga 26/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entenda

José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026

Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?

Carolana beija medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Carolana, do vôlei, revela ter superado câncer: 'Momentos desafiadores'

Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Ana Medina lança a bola durante saque em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

'Reforço' do Fluminense revela aprendizado com lesão: 'Saber valorizar'

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Ivete Sangalo, Anitta e Luan Santana: o sonho de Rosamaria para NFL

Gabi Guimarães na final da Copa Courmayeur, pelo Conegliano

Gabi Guimarães é vice no primeiro torneio com Conegliano após Seleção

Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei

Simone Lee exalta 'luta' do Sesc Flamengo pelo título da Copa Supervôlei