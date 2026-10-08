Fluminense x Tijuca: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8)
Nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), Fluminense e Tijuca se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026. A partida acontece no Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo da FluTV (canal no Youtube).
O Flumiense fará sua estreia no estadual. O Tricolor chega após se consagrar campeão da Copa Brasília, torneio amistoso. Anteriormente, em outra competição preparatória, ficou com o terceiro e último lugar da Copa Supervôlei.
Já o Tijuca, recém-rebaixado para a Superliga B, estreou no Carioca com derrota por 3 sets a 1 (25/16, 25/7 e 25/18) para o Sesc RJ Flamengo. Ainda sem elenco fechado para a temporada 2026/27, a equipe disputa o estadual com a categoria sub-21.
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Formato do Campeonato Carioca feminino de vôlei
O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Ao final, as duas equipes com melhor desempenho disputam o título em uma única partida, válida como final.
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Veja a agenda*
- 6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)
- 8/10 - Fluminense x Tijuca - 19h30
- 10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
- 13/10 - Final - 18h30
*Horários de Brasília
🏐✅ Ficha técnica
Fluminense x Tijuca - Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026
📅 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: FluTV (canal no Youtube)
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