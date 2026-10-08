Nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), Fluminense e Tijuca se enfrentam na segunda rodada do Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026. A partida acontece no Ginásio do Hebraica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tem transmissão ao vivo da FluTV (canal no Youtube).

O Flumiense fará sua estreia no estadual. O Tricolor chega após se consagrar campeão da Copa Brasília, torneio amistoso. Anteriormente, em outra competição preparatória, ficou com o terceiro e último lugar da Copa Supervôlei.

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Já o Tijuca, recém-rebaixado para a Superliga B, estreou no Carioca com derrota por 3 sets a 1 (25/16, 25/7 e 25/18) para o Sesc RJ Flamengo. Ainda sem elenco fechado para a temporada 2026/27, a equipe disputa o estadual com a categoria sub-21.

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Formato do Campeonato Carioca feminino de vôlei

O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Ao final, as duas equipes com melhor desempenho disputam o título em uma única partida, válida como final.

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Tijuca na estreia do Carioca feminino de vôlei (Foto: Thiago Mendes)

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Veja a agenda*

6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)

8/10 - Fluminense x Tijuca - 19h30

10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

13/10 - Final - 18h30

*Horários de Brasília

🏐✅ Ficha técnica

Fluminense x Tijuca - Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026

📅 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: FluTV (canal no Youtube)

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