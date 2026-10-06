Jaque Schmitz admite 'ansiedade' no início pelo Sesc Flamengo
Oposta foi titular na vitória sobre o Tijuca pela estreia no Camponato Carioca
Reforço do Sesc RJ Flamengo para a temporada 2026/27, Jaque Schmitz ainda se adapta aos novos ares. Nesta terça-feira (6), a oposta foi titular pela primeira vez com o Rubro-Negro na vitória sobre o Tijuca na abertura do Campeonato Carioca e correspondeu bem à missão. Jaque, ao lado de Ariele, foi a maior pontuadora da partida, com 14 acertos.
A jogadora demonstra estar à vontade em quadra, mas admite ter sentido "muita ansiedade" nos primeiros jogos pela equipe carioca. Tanto na campanha do título da Copa Supervôlei quanto no amistoso contra o Praia Clube, Jaque entrou em momentos pontuais dos jogos, na inversão 5x1. Nesta terça (6), veio a oportunidade como titular de Bernardinho pela primeira vez.
— Estou me sentindo em casa, estou me sentindo acolhida. Eles estão me passando essa confiança para eu não ficar nervosa. Nos outros jogos, eu fiquei muito ansiosa para entrar porque, assim, querendo ou não, é estar jogando no Flamengo, e tem toda aquela autoestima.
➡️ Ariele, do Sesc Flamengo, reencontra 'caminho' contra o Tijuca
A jogadora de 22 anos comemorou a titularidade, na vaga de Tainara, e reconheceu a confiança dada pela comissão técnica para mostrar seu melhor em quadra. Na Superliga 2025/26, atuando pelo Maringá, Jaque foi a 6ª maior pontuadora da competição, com 378 acertos.
— Eles (comissão técnica) estão me dando essa confiança, e o fato de eles terem me deixado jogar o tempo todo mostrou que eles querem que eu dê o meu melhor. E eu espero que eu esteja fazendo e também usufruindo de tudo que eles podem me oferecer.
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Sesc Flamengo domina Tijuca na estreia do Carioca de vôlei
Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 para os cariocas, o Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca por 3 sets a 0 nesta terça-feira (6), nas parciais 25/16, 25/7 e 25/18. A partida disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube foi válida pela primeira rodada do campeonato estadual. Ainda sem elenco fechado para a temporada, na qual disputará a Superliga B, o time tijucano enfrentou o Sesc Flamengo com a equipe sub-21.
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