Superliga: Praia Clube supera Londrina, e Barueri vence a primeira
Partidas foram válidas pela sexta rodada da competição
Nesta quarta-feira (18), o Praia Clube foi um visitante amargo no Ginásio Moringão. A equipe venceu o Londrina por 3 sets a 0, nas parciais 25/21, 25/18 e 25/23. Já no outro confronto do dia, o Barueri superou o Mackenzie e faturou sua primeira vitória na Superliga 2026/27. As partidas foram válidas pela sexta rodada da competição.
A ponteira canadense Andrea Mitrovic foi a maior pontuadora da partida, com 18 acertos, levando o troféu de melhor do jogo para casa. Já Ana Marcelin e Gabi Cândido dividiram o protagonismo pelo Londrina, com 12 pontos cada.
Com o resultado, o Praia Clube permanece na quarta posição da Superliga. São 15 pontos conquistados após cinco vitórias em sete partidas. Já o Londrina tem apenas um ponto na tabela, ocupando o 11º lugar.
O atual campeão da Superliga volta à quadra na próxima terça-feira (24). A equipe enfrenta o Praia Clube às 21h (de Brasília). Já o Londrina mede forças com o Brusque em 1º de dezembro, às 18h30 (de Brasília).
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Barueri conquista a primeira vitória na Superliga 2026/27
Depois de seis derrotas em seis jogos na Superliga, o Barueri finalmente encontrou o caminho da vitória nesta quarta-feira (18). No Ginásio Sportsville, em Barueri (SP), o time da casa venceu o lanterna Brasília por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 31/29 e 25/21. O time da capital segue sem nenhum ponto somado na tabela.
O Barueri volta à quadra na próxima quarta-feira (18). Às 18h30 (de Brasília), a equipe enfrenta o Mackenzie. Já o Brasília mede forças com o Pinheiros a partir das 18h30 (de Brasília) desta terça-feira (24).
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