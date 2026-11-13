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AO VIVO: Siga Campinas x Cruzeiro pela Superliga masculina

Equipes se enfrentam em partida adiantada da 11ª rodada da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 18:10
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cruzeiro (azul) e Campinas disputam a Supercopa de vôlei masculino, bloqueio na rede.
Cruzeiro e Campinas na Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Nesta sexta-feira (13), a partir das 18h30 (de Brasília), Campinas e Cruzeiro se enfrentam em duelo adiantado da 11ª rodada da Superliga masculina de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Acompanhe em tempo real com o Lance!

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Campinas

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Cruzeiro

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PRÉ-JOGO

  • Chegando a hora da partida! Aquecimento de saque está on!
  • Bruninho ficará o segundo jogo seguido no banco por conta de um estiramento na panturrilha direita sofrido em treino.
  • É hora do Hino Nacional.
  1. Aquecimento rolando no Ginásio do Taquaral!
  • Partida marcada para as 18h30 (de Brasília).

➡️ Protagonistas em finais, Campinas e Cruzeiro se enfrentam na Superliga

Como chegam Cruzeiro e Campinas?

Líder da tabela com 11 pontos após quatro vitórias em quatro partidas, o Cruzeiro chega à partida depois de uma vitória sobre o Norde por 3 sets a 0, nas parciais 25/19, 25/23 e 25/20. Já o Campinas, segundo colocado, mas com uma partida a menos, também está invicto e ocupa a segunda posição. Na última rodada, superou o Sesi Bauru em sets diretos (26/24, 25/21 e 25/22).

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Nesta temporada, Campinas e Cruzeiro se enfrentaram na Supercopa, que reúne os campeões da Superliga e da Copa Brasil de 2026. Na ocasião, o time mineiro saiu vencedor no tie-break (23/25, 25/21, 25/20, 22/25 e 17/15) e levantou o troféu.

Tempo de Vôlei Sada Cruzeiro Celebra em Grupo Durante a Supercopa.
Cruzeiro vence Campinas e é campeão da Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

🏐✅ Ficha técnica

Campinas x Cruzeiro - Superliga masculina - 11ª rodada

📅 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas, em São Paulo

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