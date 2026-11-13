AO VIVO: Siga Campinas x Cruzeiro pela Superliga masculina
Equipes se enfrentam em partida adiantada da 11ª rodada da competição
Nesta sexta-feira (13), a partir das 18h30 (de Brasília), Campinas e Cruzeiro se enfrentam em duelo adiantado da 11ª rodada da Superliga masculina de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). Acompanhe em tempo real com o Lance!
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Campinas
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0
Cruzeiro
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0
0
0
PRÉ-JOGO
- Chegando a hora da partida! Aquecimento de saque está on!
- Bruninho ficará o segundo jogo seguido no banco por conta de um estiramento na panturrilha direita sofrido em treino.
- É hora do Hino Nacional.
- Aquecimento rolando no Ginásio do Taquaral!
- Partida marcada para as 18h30 (de Brasília).
➡️ Protagonistas em finais, Campinas e Cruzeiro se enfrentam na Superliga
Como chegam Cruzeiro e Campinas?
Líder da tabela com 11 pontos após quatro vitórias em quatro partidas, o Cruzeiro chega à partida depois de uma vitória sobre o Norde por 3 sets a 0, nas parciais 25/19, 25/23 e 25/20. Já o Campinas, segundo colocado, mas com uma partida a menos, também está invicto e ocupa a segunda posição. Na última rodada, superou o Sesi Bauru em sets diretos (26/24, 25/21 e 25/22).
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Nesta temporada, Campinas e Cruzeiro se enfrentaram na Supercopa, que reúne os campeões da Superliga e da Copa Brasil de 2026. Na ocasião, o time mineiro saiu vencedor no tie-break (23/25, 25/21, 25/20, 22/25 e 17/15) e levantou o troféu.
🏐✅ Ficha técnica
Campinas x Cruzeiro - Superliga masculina - 11ª rodada
📅 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas, em São Paulo
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