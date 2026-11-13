Campinas x Cruzeiro na Superliga: horário e onde assistir

A partir das 18h30 (de Brasília) desta sexta-feira (13), Campinas e Cruzeiro protagonizam um clássico pela Superliga masculina de vôlei 2026/27. A reedição das últimas duas finais da competição acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), em partida adiantada da 11ª rodada. O duelo tem transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Líder da tabela com 11 pontos após quatro vitórias em quatro partidas, o Cruzeiro chega à partida depois de uma vitória sobre o Norde por 3 sets a 0, nas parciais 25/19, 25/23 e 25/20. Já o Campinas, segundo colocado, mas com uma partida a menos, também está invicto e ocupa a segunda posição. Na última rodada, superou o Sesi Bauru em sets diretos (26/24, 25/21 e 25/22).

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Nesta temporada, Campinas e Cruzeiro se enfrentaram na Supercopa, que reúne os campeões da Superliga e da Copa Brasil de 2026. Na ocasião, o time mineiro saiu vencedor no tie-break (23/25, 25/21, 25/20, 22/25 e 17/15) e levantou o troféu.

Cruzeiro vence Campinas e é campeão da Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

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🏐✅ Ficha técnica

Campinas x Cruzeiro - Superliga masculina - 11ª rodada

📅 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)