Mackenzie derruba invencibilidade do Praia Clube na Superliga

Esta sexta-feira (13) marcou uma partida de opostos no Ginásio UTC, em Uberlândia (MG). Por um lado, o Mackenzie comemorou sua primeira vitória na Superliga feminina de vôlei 2026/27. Do outro, diante de sua torcida, o Praia Clube, atual campeão, perdeu a invencibilidade no campeonato. E o triunfo foi de virada, por 3 sets a 1, nas parciais 27/29, 25/21, 15/19 e 26/24. O duelo foi válido pela quinta rodada.

Lia Rosa, central do Mackenzie, foi eleita a melhor jogadora da partida e levou para casa o Troféu VivaVôlei. Já a maior pontuadora foi Adenízia, do Praia Clube, com 18 acertos. Grávida, a levantadora Macris começou entre as titulares do time de Uberlândia após Fabíola sentir dores nas costas.

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Com o resultado, o Mackenzie vai à nona posição da Superliga feminina, com três pontos somados após a única vitória até aqui em cinco jogos. Já o Praia Clube, que acumula quatro triunfos em cinco partidas, acumula 12 pontos e é o quarto colocado.

Agora, restam quatro times invictos na Superliga. Sesc RJ Flamengo e Minas já atuaram na rodada, enquanto Osasco e Sesi Bauru medem forças entre si nesta sexta-feira (13).

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Como foi o jogo?

O confronto começou equilibrado, com o Mackenzie abrindo vantagem, mas o Praia Clube reagiu e levou o primeiro set por 29 a 27. Na segunda parcial, a equipe mineira voltou a crescer na reta final, venceu por 25 a 21 e empatou o jogo.

Praia Clube x Mackenzie pelo primeiro turno da Superliga feminina de vôlei 2026/27 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

Embalado, o Mackenzie dominou o terceiro set, fechando em 25 a 19. A última parcial foi disputada ponto a ponto, mas a equipe de Belo Horizonte aproveitou os contra-ataques e venceu por 26 a 24, garantindo o triunfo por 3 sets a 1.

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