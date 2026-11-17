AO VIVO: Siga Fluminense x Minas pela Superliga feminina
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (17) pela 6ª rodada da competição
A partir das 18h30 (de Brasília) desta terça-feira (17), Fluminense e Minas medem forças pela 6ª rodada da Superliga feminina de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). ATUALIZAÇÃO: Fluminense 0 x 2 Minas
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Fluminense
0
18
16
0
Minas
2
25
25
0
2º set - Minas 25 x 16 Fluminense
- Pela saída de rede, Jheovana fecha o set para o Minas - 25 a 16
- Fluminense erra combinação no levantamento, e Minas pontua com Heredia - 24 a 16
- Ana Rudiger usa o bloqueio pela pipe - 22 a 16
- Heredia explora o bloqueio - 19 a 13
- Tempo solicitado por Facundo Morando - 18 a 13
- Cartão amarelo para Facundo Morando por reclamar de decisão da arbitragem - 16 a 12
- Leandro Vissoto para o jogo - 15 a 12
- Julia de Paula de xeque! 15 a 10
- Gabi Martins ataca para fora, na "China" - 14 a 7
- Bianca Bertolino fica no bloqueio de Thaisa - 13 a 7
- Invasão de Julia de Paula na pipe - 12 a 7
- Bianca Bertolino coloca para baixo na paralela - 10 a 6
- Heredia pontua de xeque após passe espirrar em saque viagem de Jheovana - 9 a 5
- Aline Segato também fica na rede - 8 a 5
- Luzia saca na rede - 7 a 4
- Aline Segato explora o bloqueio - 6 a 3
- Fluminense volta a rodar - 5 a 2
- Thaisa saca para fora - 2 a 1
- Jheovana coloca para baixo na paralela - 2 a 0
- Ana Rudiger marca o primeiro ponto da segunda parcial - 1 a 0
1º set - Minas 25 x 18 Fluminense
- Minas vence o primeiro set por 25 a 18
- Thaisa explora o bloqueio - 24 a 17
- Luzia saca para fora - 23 a 17
- Heredia responde na mesma medida - 23 a 16
- Julia de Paula coloca no chão - 22 a 16
- Ana Rudiger vira para o Minas no side-out - 22 a 15
- Aline Segato usa o block pela saída - 21 a 15
- Jheovana explora o bloqueio - 20 a 14
- Luzia crava na quadra adversária - 19 a 14
- Fluminense volta a rodar - 18 a 14
- Ace de Thaisa - 18 a 13
- Facundo Morando para o jogo mais uma vez - 17 a 13
- Ana Rudiger pontua no contra-ataque - 17 a 13
- Na sequência, ela fica na rede - 16 a 13
- Natália entra para sacar na vaga de Valquíria e é ace - 15 a 13
- Aline Segato encontra bom ataque na diagonal curta - 15 a 12
- Julia de Paula pontua na paralela - 13 a 10
- Tempo solicitado por Facundo Morando - 13 a 9
- Heredia ataca forte pela entrada de rede - 12 a 9
- Julia de Paula pontua no contra-ataque - 10 a 8
- Ela para no block mais uma vez - 9 a 6
- Aline Segato fica no bloqueio de Fran - 8 a 6
- Aline Segato ataca para fora - 7 a 6
- Arbitragem marca invasão em levantamento de toque de Gabi Santini - 6 a 6
- Erro de saque de Heredia - 6 a 4
- Tricolor abre 5 a 3, mas o Minas logo responde - 5 a 4
- Erro de saque tricolor - 2 a 2
- O Minas responde com Ana Rudiger - 1 a 1
- O primeiro ponto é tricolor, com Gabi Martins pelo meio - 1 a 0
- COMEÇA O JOGO!
PRÉ-JOGO
- Como o Minas vai para o jogo? Francine (levantadora), Jheovana (oposta), Ana Rudiger e Heredia (ponteiras), Thaisa e Luzia (centrais) e Nyeme (líbero). Técnico: Leandro Vissoto
- Fluminense escalado! Pri Heldes (levantadora), Julia de Paula (oposta), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras), Gabi Martins e Valquíria (centrais) e Gabi Santin (líbero). Técnico: Facundo Morando
- Momento do Hino Nacional no Tijuca Tênis Clube! Agora, as jogadoras partem para o aquecimento de rede.
- 15 minutos para a bola subir no duelo!
- A central Dani Seibt, do Fluminense, se recupera de uma lesão no ombro direito e está fora da partida desta terça (17).
- Equipes fazem trabalho de aquecimento com bola na quadra
- Partida marcada para as 18h30 (de Brasília)!
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Como chegam Fluminense e Minas?
Em um início inconstante na Superliga, o Fluminense chega ao duelo contra o Minas na 8ª posição da tabela, com três pontos conquistados após uma vitória em quatro duelos. No último compromisso, foi derrotado no clássico contra o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, nas parciais 25/22, 25/18 e 25/23.
➡️ Mackenzie derruba invencibilidade do Praia Clube na Superliga
Já o Minas, invicto, briga pelo topo. O atual vice-campeão da Superliga ocupa o 3º lugar, com 14 pontos conquistados em cinco vitórias em cinco partidas. Na última rodada, venceu o Londrina por 3 sets a 0 (26/24, 25/20 e 25/18).
Mais LANCE!
De virada, Cruzeiro bate Suzano e segue na ponta da Superliga
Equipe celeste está invicta na competição; Minas e Campinas também triunfaram na rodada
No Minas, joia da Seleção reencontra ex-time na Superliga Masculina
Bryan estará do lado contrário ao do Guarulhos nesta segunda-feira (16), no Ginásio da Ponte Grande
Mackenzie derruba invencibilidade do Praia Clube na Superliga
De virada e fora de casa, equipe faturou sua primeira vitória na competição
Sesi Bauru sofre, mas vence Osasco no tie-break e é líder da Superliga
Depois de abrir 2 a 0, equipe do interior paulista sofreu o empate, mas confirmou a vitória no set decisivo
Cruzeiro bate vice-líder Campinas e segue na ponta da Superliga
Time mineiro continua invicto, enquanto o paulista conhece a primeira derrota na competição
Osasco inscreve ponteiras sem contrato no Mundial de Clubes; entenda
Equipe aproveita limite da lista larga e inscreve Natália Zilio, Payton Caffrey e Pri Daroit na competição
Campinas x Cruzeiro na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13) em partida adiantada da 11ª rodada
Recuperada, central do Sesc Flamengo faz pedido a Bernardinho: 'Espero jogar'
Minja Osmajic entrou em quadra contra o Fluminense nesta quinta-feira (12), após tratar lesão na mão
Protagonistas em finais, Campinas e Cruzeiro se enfrentam na Superliga
Nesta sexta-feira (13), equipes fazem duelo adiantado da 11ª rodada da competição
Tainara evita pressão por título no Sesc Flamengo: 'Não pode ser um peso'
Contra o Fluminense, oposta foi eleita melhor em quadra pela terceira vez nesta Superliga
Sesc Flamengo vence Fluminense e reassume o topo da Superliga Feminina
Rubro-Negro bate rival em sets diretos e segue invicto no campeonato
Sesc Flamengo x Fluminense na Superliga: horário e onde assistir
Clássico acontece nesta quinta-feira (12) pela quinta rodada da competição
Exclusivo: da Europa ao Brasil, Stysiak fecha 'lista de sonhos' na Superliga
Oposta polonesa de 2,03m vive primeira temporada no vôlei brasileiro, pelo Osasco
Campinas e Cruzeiro reeditam final da Superliga antes do início da 4ª rodada
Duelo antecipado abre programação na sexta e terá transmissão do sportv2
Acesso do Fluminense 'rompeu' hegemonia do Sesc Flamengo na Superliga; entenda
Rubro-Negro não conquista o título desde a temporada em que o Tricolor chegou à elite do vôlei feminino
Praia Clube bate Goiás e chega ao G-4 da Superliga; veja resultados da rodada
Em casa, equipe mineira sai vitoriosa por sets diretos e sobe na tabela
Com clássicos estaduais, 5ª rodada da Superliga tem jogos no sportv2 e Ge TV
Sesc-Flamengo x Fluminense e Osasco x Sesi-Bauru destacam a rodada
Novidade da Superliga feminina lidera estatísticas; confira
Brusque tem as duas maiores pontuadoras e a melhor sacadora até aqui na competição
Cruzeiro bate Norde e volta à liderança da Superliga masculina
Partida válida pela terceira rodada da competição terminou em 3 sets a 0