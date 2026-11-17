A partir das 18h30 (de Brasília) desta terça-feira (17), Fluminense e Minas medem forças pela 6ª rodada da Superliga feminina de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). ATUALIZAÇÃO: Fluminense 0 x 2 Minas

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Fluminense 0 18 16 0 Minas 2 25 25 0

2º set - Minas 25 x 16 Fluminense

Pela saída de rede, Jheovana fecha o set para o Minas - 25 a 16

Fluminense erra combinação no levantamento, e Minas pontua com Heredia - 24 a 16

Ana Rudiger usa o bloqueio pela pipe - 22 a 16

Heredia explora o bloqueio - 19 a 13

Tempo solicitado por Facundo Morando - 18 a 13

Cartão amarelo para Facundo Morando por reclamar de decisão da arbitragem - 16 a 12

Leandro Vissoto para o jogo - 15 a 12

Julia de Paula de xeque! 15 a 10

Gabi Martins ataca para fora, na "China" - 14 a 7

Bianca Bertolino fica no bloqueio de Thaisa - 13 a 7

Invasão de Julia de Paula na pipe - 12 a 7

Bianca Bertolino coloca para baixo na paralela - 10 a 6

Heredia pontua de xeque após passe espirrar em saque viagem de Jheovana - 9 a 5

Aline Segato também fica na rede - 8 a 5

Luzia saca na rede - 7 a 4

Aline Segato explora o bloqueio - 6 a 3

Fluminense volta a rodar - 5 a 2

Thaisa saca para fora - 2 a 1

Jheovana coloca para baixo na paralela - 2 a 0

Ana Rudiger marca o primeiro ponto da segunda parcial - 1 a 0

1º set - Minas 25 x 18 Fluminense

Minas vence o primeiro set por 25 a 18

Thaisa explora o bloqueio - 24 a 17

Luzia saca para fora - 23 a 17

Heredia responde na mesma medida - 23 a 16

Julia de Paula coloca no chão - 22 a 16

Ana Rudiger vira para o Minas no side-out - 22 a 15

Aline Segato usa o block pela saída - 21 a 15

Jheovana explora o bloqueio - 20 a 14

Luzia crava na quadra adversária - 19 a 14

Fluminense volta a rodar - 18 a 14

Ace de Thaisa - 18 a 13

Facundo Morando para o jogo mais uma vez - 17 a 13

Ana Rudiger pontua no contra-ataque - 17 a 13

Na sequência, ela fica na rede - 16 a 13

Natália entra para sacar na vaga de Valquíria e é ace - 15 a 13

Aline Segato encontra bom ataque na diagonal curta - 15 a 12

Julia de Paula pontua na paralela - 13 a 10

Tempo solicitado por Facundo Morando - 13 a 9

Heredia ataca forte pela entrada de rede - 12 a 9

Julia de Paula pontua no contra-ataque - 10 a 8

Ela para no block mais uma vez - 9 a 6

Aline Segato fica no bloqueio de Fran - 8 a 6

Aline Segato ataca para fora - 7 a 6

Arbitragem marca invasão em levantamento de toque de Gabi Santini - 6 a 6

Erro de saque de Heredia - 6 a 4

Tricolor abre 5 a 3, mas o Minas logo responde - 5 a 4

Erro de saque tricolor - 2 a 2

O Minas responde com Ana Rudiger - 1 a 1

O primeiro ponto é tricolor, com Gabi Martins pelo meio - 1 a 0

COMEÇA O JOGO!

PRÉ-JOGO

Como o Minas vai para o jogo? Francine (levantadora), Jheovana (oposta), Ana Rudiger e Heredia (ponteiras), Thaisa e Luzia (centrais) e Nyeme (líbero). Técnico: Leandro Vissoto

Fluminense escalado! Pri Heldes (levantadora), Julia de Paula (oposta), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras), Gabi Martins e Valquíria (centrais) e Gabi Santin (líbero). Técnico: Facundo Morando

Momento do Hino Nacional no Tijuca Tênis Clube! Agora, as jogadoras partem para o aquecimento de rede.

Hino Nacional antes de Fluminense x Minas pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

15 minutos para a bola subir no duelo!

A central Dani Seibt, do Fluminense, se recupera de uma lesão no ombro direito e está fora da partida desta terça (17).

Equipes fazem trabalho de aquecimento com bola na quadra

Fluminense e Minas fazem aquecimento antes de duelo pela Superliga (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Partida marcada para as 18h30 (de Brasília)!

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Como chegam Fluminense e Minas?

Em um início inconstante na Superliga, o Fluminense chega ao duelo contra o Minas na 8ª posição da tabela, com três pontos conquistados após uma vitória em quatro duelos. No último compromisso, foi derrotado no clássico contra o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0, nas parciais 25/22, 25/18 e 25/23.

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Já o Minas, invicto, briga pelo topo. O atual vice-campeão da Superliga ocupa o 3º lugar, com 14 pontos conquistados em cinco vitórias em cinco partidas. Na última rodada, venceu o Londrina por 3 sets a 0 (26/24, 25/20 e 25/18).