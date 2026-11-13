Protagonistas em finais, Campinas e Cruzeiro se enfrentam na Superliga

Desde a temporada 2024/25, Campinas e Cruzeiro já estiveram frente a frente em quatro finais do vôlei nacional, além de terem decidido o Campeonato Sul-Americano de 2026. Para mais um capítulo da rivalidade crescente, as equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília) desta sexta-feira (13) em partida adiantada da 11ª rodada da Superliga masculina, no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

Tanto Campinas quanto Cruzeiro chegam invictos à partida. O time mineiro, líder da tabela, já disputou quatro jogos, e o paulista, vice-líder, três. No primeiro e único encontro na temporada 2026/27 até aqui, o Cruzeiro saiu superior por 3 sets a 2, nas parciais 23/25, 25/21, 25/20, 22/25 e 17/15, e levantou a taça da Supercopa pela oitava vez.

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No retrospecto de cinco finais, o Cruzeiro leva a melhor. A equipe celeste conquistou a Superliga nas temporadas 2024/25 e 2025/26 e se consagrou campeã da Supercopa 2026. Já no Sul-Americano e na Copa Brasil, ambos em 2026, o Campinas ficou com o troféu. Com a rivalidade aflorada, o duelo ganha mais um capítulo nesta sexta-feira (13), em primórdios do que pode se esperar para o desfecho da Superliga.

Cruzeiro x Campinas na Supercopa de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Destaques de Cruzeiro e Campinas

Grandes confrontos, claro, guardam grandes personagens em quadra. Até aqui, jogadores tanto do Campinas quanto do Cruzeiro vêm se destacando nas estatísticas oficiais da competição, medidas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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O oposto Oppenkoski e o central Lucão, ambos do Cruzeiro, ocupam o primeiro e o segundo postos no quesito de ataque (eficiência dos ataques que geraram pontos, subtraindo ataques errados e bloqueados em relação ao número total de ataques): 71,4% e 65,8%, respectivamente.

Já no ranking de maiores pontuadores, Oppenkoski, do Cruzeiro, é o líder, com 57 acertos. Logo atrás dele, vem Bruno Lima, oposto do Campinas, com 55.

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Oppenkoski é o maior pontuador da Superliga masculina 2026/27 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

🏐✅ Ficha técnica

Campinas x Cruzeiro - Superliga masculina - 11ª rodada

📅 Data e horário: sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Taquaral, em Campinas, em São Paulo

📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)