Osasco inscreve ponteiras sem contrato no Mundial de Clubes; entenda

Assim como no ano passado, o Osasco aproveitou o limite de inscrições (23) permitido no Mundial de Clubes para inscrever jogadoras sem acordo com a equipe, mas que podem vir a ter para a competição, segundo o clube. São elas: Natália Zilio, Payton Caffrey e Pri Daroit. A diretoria faz esse movimento em meio a uma "crise" no número de ponteiras disponíveis para o torneio, que acontece entre 8 e 13 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Atualmente, Natália atua pelo Tianjin Bohai Bank, da China, e Payton Caffrey, no Minnesota Forge, dos Estados Unidos. Nas duas últimas temporadas, a norte-americana defendeu as cores do Praia Clube. Já Pri Daroit está sem equipe após se despedir do Minas e, portanto, se torna a opção mais viável para disputar o Mundial pelo Osasco.

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Procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria do clube afirmou que não há acordo entre Osasco e as três atletas. Logo, nenhuma delas tem a participação confirmada no campeonato. O movimento da diretoria diz respeito a "incluir atletas prevendo eventuais necessidades".

Payton Caffrey e Pri Daroit em ação por Praia Clube e Minas, respectivamente (Fotos: Reprodução/Instagram)

O contexto se baseia em uma carência de ponteiras no elenco. Tifanny não atende aos critérios de elegibilidade de gênero estabelecidos pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), enquanto Mari Brambilla segue em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Assim, Luizomar de Moura tem Anastasia Guerra, Amanda Campos, Lorena e Giovanna à disposição na entrada de rede.

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Osasco repete movimento do Mundial de 2025 com Natália

O Osasco adotou a mesma estratégia na disputa do Mundial de Clubes de 2025. Na ocasião, o clube paulista incluiu Natália Zilio na lista de inscritas para a competição, mesmo após a ponteira ter deixado a equipe para atuar na Athletes Unlimited Pro League, nos Estados Unidos, pelo Kingdon Rishel. Apesar de constar entre as atletas relacionadas para o torneio internacional, a jogadora não chegou a entrar em quadra durante a disputa do Mundial.

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