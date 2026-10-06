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Sesc Flamengo domina Tijuca na estreia do Carioca de vôlei

Equipe tijucana entrou em quadra com a categoria sub-21 e foi derrotada por 3 sets a 0

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 19:11
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Simone Lee comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Tijuca no Carioca de vôlei
Simone Lee comemora ponto em Tijuca x Sesc RJ Flamengo no Carioca de vôlei (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

Estreia com o pé direito! Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 para os cariocas, o Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca por 3 sets a 0 nesta terça-feira (6), nas parciais 25/16, 25/7 e 25/18. A partida disputada no Ginásio do Tijuca foi válida pela primeira rodada do campeonato estadual.

➡️ Veja os lances da partida

Ainda sem elenco fechado para a temporada, na qual disputará a Superliga B, o time tijucano enfrentou o Sesc Flamengo com a equipe sub-21. Já no Rubro-Negro, Bernardinho começou a partida com novidades: a oposta Jaque Schmitz e a central Bia Paranhos.

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Destaques do jogo

Reforço do Sesc RJ Flamengo para a temporada, a oposta Jaque Schmitz foi titular pela primeira vez — na vaga de Tainara — e correspondeu à missão, demonstrando boa eficiência no ataque.

Na tabela

Com os três pontos conquistados, o Sesc RJ Flamengo assume a ponta da tabela do triangular. Já o Tijuca permanece zerado, assim como o Fluminense, que ainda não fez sua estreia.

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Próximos compromissos

O Sesc RJ Flamengo volta à ação às 19h (de Brasília) do próximo sábado (10), em clássico contra o Fluminense. Já o Tijuca enfrenta o Tricolor às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira (8).

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Como foi a partida?

1º set

Vivian deu o pontapé na partida com o saque, e quem abriu o placar foi o Rubro-Negro. O Tijuca pontuou pela primeira vez apenas no 4 a 1. Com um 8 a 1 adverso, o técnico Marcos Munaretto parou o jogo. No retorno, o Sesc Flamengo chegou ao 10 a 3 em ataque para baixo de Ariele. Empurrado pela torcida, o Tijuca diminuiu a distância para três pontos, no 13 a 10, mas, logo em seguida, o Rubro-Negro voltou a rodar com Jaque Schmitz. Mais experiente e organizado em quadra, o Sesc Flamengo teve tranquilidade até fechar o primeiro set em 25 a 16, com Jaque explorando o bloqueio.

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Jaque Schmitz cumprimenta Laís e, Sesc RJ Flamengo x Tijuca
Jaque Schmitz cumprimenta Laís em Tijuca x Sesc RJ Flamengo (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

2º set

No primeiro ponto da segunda parcial, um erro de ataque tijucano deu ao Sesc Flamengo o comando do placar. O Rubro-Negro abriu 5 a 1 em ponto de bloqueio de Ariele. Para tentar arrumar a casa, Marcos Munaretto pediu tempo no 8 a 1. Na sequência, a jovem equipe do Tijuca seguiu com dificuldades de fazer frente ao atual campeão carioca. Um ponto de segunda de Vivian levou o lado vermelho e preto a abrir 10 pontos de vantagem — 13 a 3. Sem baixar a guarda, o Sesc Flamengo venceu o segundo set por 25 a 7.

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3º set

Vivian abriu a terceira parcial com ace. O início foi equilibrado no placar, com o Tijuca conseguindo neutralizar as ações do adversário pela primeira vez na partida e em momento de erros de saque do Rubro-Negro. A equipe tijucana ficou à frente no 8 a 7, mas o Sesc Flamengo logo retomou o controle. Uma confusão no rodízio deixou a partida paralisada por alguns minutos no 17 a 11. Resolvida a situação, o lado vermelho e preto foi dominante até fechar a partida em 3 sets a 0. Apesar de ter cometido mais erros, o time de Bernardinho venceu a terceira parcial por 25 a 18, com Ariele usando o bloqueio.

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