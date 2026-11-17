Zé Roberto estrela campanha de patrocinador do Barueri
Iniciativa destaca histórias de atletas do projeto gerido pelo técnico da Seleção feminina de vôlei, que comemora dez anos de existência
Idealizado pelo técnico José Roberto Guimarães, o Barueri Volleyball Club completa dez anos em 2026. A equipe, que disputa a Superliga Feminina e já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 500 jovens talentos, explora seu histórico na formação esportiva em uma campanha que comemora a primeira década em atividade no vôlei, destacando a participação do ex-treinador e atual gestor, de atletas e integrantes da comissão técnica ao longo deste período.
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Com o conceito "Vai lá. A gente segura", a iniciativa da Hero Seguros, patrocinadora do Barueri, tem como principal peça um filme-manifesto protagonizado por Zé Roberto. A campanha conta ainda com conteúdos produzidos para as redes sociais e um curso sobre liderança, formação de talentos, trabalho em equipe e desempenho sob pressão, ministrado pelo próprio técnico na plataforma educacional da insurtech brasileira voltada para parceiros comerciais.
— Formar uma atleta exige continuidade, já que o resultado aparece na evolução técnica e também na confiança e nas escolhas que essas jovens passam a fazer. Quando uma empresa entende esse trabalho e contribui para que ele seja conhecido, fortalece o projeto — afirma Zé Roberto.
A jornalista e criadora de conteúdo Renata Heilborn também participou de gravações com Zé Roberto e as atletas, explorando histórias e bastidores do time. O material será incorporado à estratégia de divulgação da campanha, com a profissional atuando como parceira e influenciadora junto à comunidade de "vôleifãs".
Como parte do apoio ao clube, todas as jogadoras do elenco profissional e os integrantes da CT receberam malas personalizadas e terão os seguros de suas viagens para competições garantidos pela Hero.
— Assim como o seguro oferece proteção para que as pessoas possam seguir seus caminhos, o Barueri dá suporte para que jovens atletas desenvolvam seu potencial. E não acreditamos em patrocínio apenas para colocar um logo na camisa. Por isso, nossa nova campanha é um manifesto sobre o poder formador do esporte, com o clube como protagonista e a Hero como apoiadora — explica Guilherme Wraclawski, CEO da Hero Seguros.
Esse é o quarto ano consecutivo da parceria entre Barueri e Hero Seguros. A campanha será divulgada nas redes sociais da equipe e da empresa.
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Conheça mais sobre o Barueri, time de Zé Roberto na Superliga
Fundado em 2016, o Barueri Volleyball Club é um projeto que nasceu com o objetivo de formar atletas e renovar o vôlei feminino brasileiro. Das jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira este ano, 18 tiveram passagem pelo clube, que conta com representantes desde as categorias de base até o profissional.
A equipe principal compete atualmente sob o nome de Paulistano/Barueri, figurando na principal divisão da modalidade, a Superliga. O time soma um título do Campeonato Paulista, um da Superliga B e sete participações nos playoffs da Superliga A.
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