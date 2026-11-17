Idealizado pelo técnico José Roberto Guimarães, o Barueri Volleyball Club completa dez anos em 2026. A equipe, que disputa a Superliga Feminina e já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 500 jovens talentos, explora seu histórico na formação esportiva em uma campanha que comemora a primeira década em atividade no vôlei, destacando a participação do ex-treinador e atual gestor, de atletas e integrantes da comissão técnica ao longo deste período.

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Com o conceito "Vai lá. A gente segura", a iniciativa da Hero Seguros, patrocinadora do Barueri, tem como principal peça um filme-manifesto protagonizado por Zé Roberto. A campanha conta ainda com conteúdos produzidos para as redes sociais e um curso sobre liderança, formação de talentos, trabalho em equipe e desempenho sob pressão, ministrado pelo próprio técnico na plataforma educacional da insurtech brasileira voltada para parceiros comerciais.

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— Formar uma atleta exige continuidade, já que o resultado aparece na evolução técnica e também na confiança e nas escolhas que essas jovens passam a fazer. Quando uma empresa entende esse trabalho e contribui para que ele seja conhecido, fortalece o projeto — afirma Zé Roberto.

A jornalista e criadora de conteúdo Renata Heilborn também participou de gravações com Zé Roberto e as atletas, explorando histórias e bastidores do time. O material será incorporado à estratégia de divulgação da campanha, com a profissional atuando como parceira e influenciadora junto à comunidade de "vôleifãs".

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Como parte do apoio ao clube, todas as jogadoras do elenco profissional e os integrantes da CT receberam malas personalizadas e terão os seguros de suas viagens para competições garantidos pela Hero.

— Assim como o seguro oferece proteção para que as pessoas possam seguir seus caminhos, o Barueri dá suporte para que jovens atletas desenvolvam seu potencial. E não acreditamos em patrocínio apenas para colocar um logo na camisa. Por isso, nossa nova campanha é um manifesto sobre o poder formador do esporte, com o clube como protagonista e a Hero como apoiadora — explica Guilherme Wraclawski, CEO da Hero Seguros.

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Esse é o quarto ano consecutivo da parceria entre Barueri e Hero Seguros. A campanha será divulgada nas redes sociais da equipe e da empresa.

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Conheça mais sobre o Barueri, time de Zé Roberto na Superliga

Jogadoras do Paulistano Barueri em ação na Superliga (Foto: Fernanda Georges/CAP BVC)

Fundado em 2016, o Barueri Volleyball Club é um projeto que nasceu com o objetivo de formar atletas e renovar o vôlei feminino brasileiro. Das jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira este ano, 18 tiveram passagem pelo clube, que conta com representantes desde as categorias de base até o profissional.

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A equipe principal compete atualmente sob o nome de Paulistano/Barueri, figurando na principal divisão da modalidade, a Superliga. O time soma um título do Campeonato Paulista, um da Superliga B e sete participações nos playoffs da Superliga A.