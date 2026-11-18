Contratada pelo Minas para esta temporada, Luzia chegou à equipe com altas expectativas após um ótimo desempenho pela Seleção Brasileira. Mas os torcedores precisaram esperar para ver a central em quadra na Superliga, por conta de uma lesão sofrida às vésperas da competição. De volta, Luzia fez seu primeiro jogo como titular nesta terça-feira (17), contra o Fluminense, e levou o prêmio de melhor da partida.

A central de 22 anos sofreu um estiramento abdominal em 15 de outubro deste ano, dois dias antes da estreia do Minas na Superliga. Após cerca de um mês em recuperação, ela voltou a ser relacionada e entrou no terceiro set do duelo contra o Londrina, na última quinta-feira (12). Já nesta terça (17), veio a estreia como titular, e com muito estilo.

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Luzia marcou seis pontos na vitória por 3 sets a 0 (25/18, 25/16 e 25/17) sobre o Fluminense, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Foram três bolas colocadas no chão no ataque e outras três no bloqueio. Apesar de ter se mostrado à vontade em quadra, ela ressalta que ainda falta um pouco para chegar ao mais alto nível físico.

— Eu diria que estou 98%. É muito difícil falar que está 100%, porque a gente tem que tomar muito cuidado. O músculo não está 100% cicatrizado. Mas o que não falta é preocupação; está todo mundo cuidando muito bem de mim, da minha parte física, desde o início, desde o dia em que eu pisei no Minas. Está todo mundo no meu pé para saber como eu estou. Então eu estou bem tranquila, estou feliz de estar de volta.

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Luzia sobe no bloqueio em ataque de Valquíria (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

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Com a vitória dominante sobre o Fluminense nesta terça-feira (17), o Minas chega ao seu sexto resultado positivo em seis partidas na Superliga 2026/27. Mas, para Luzia, isso não é sinônimo de tranquilidade, e sim de mais foco ainda para o atual vice-campeão.

— Eu acho que, em qualquer situação que a gente se encontrasse agora, ia ser muito difícil para a gente. Ia ser uma pressão muito grande, porque a gente tem uma sequência muito difícil agora, são times que ninguém vai querer perder. Vão ser confrontos muito, muito pesados. E a gente tem que se preparar, descansar e começar a estudar para os próximos times.

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O Minas volta à quadra na próxima segunda-feira (23). A partir das 18h30 (de Brasília), a equipe de Leandro Vissoto enfrenta o Sesi Bauru, que também briga pelo topo da Superliga.