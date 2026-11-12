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AO VIVO: siga Sesc Flamengo x Fluminense pela Superliga Feminina

Fla-Flu é disputado nesta quinta-feira (12), no Maracanãzinho, pela quinta rodada da fase classificatória

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 20:45
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Bianca Bertolino ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo na final do Carioca de vôlei
Bianca Bertolino ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Sesc RJ Flamengo e Fluminense duelam em clássico pela Superliga Feminina de Vôlei nesta quinta-feira (12), a partir das 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em partida válida pela quinta rodada da fase classificatória. ATUALIZAÇÃO: Sesc Flamengo 1 x 0 Fluminense.

Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Sesc Flamengo

1

25

17

0

Fluminense

0

22

11

0

2º SET

  1. Valquíria crava na bola de xeque: 16 a 10
  2. Gabi Martins desconta pelo meio: 16 a 8
  3. Aline Segato erra pela terceira vez na entrada de rede: 15 a 6
  4. Simone Lee larga no contra-ataque, mas é bloqueada: 11 a 6
  5. Juju ataca pela china e pontua: 10 a 5
  6. Simone Lee usa o bloqueio simples pela pipe: 8 a 4
  7. Simone Lee, pela pipe, faz 7 a 3
  8. Bloqueio de Juju: 3 a 1

1º SET

  • Tainara passa pelo bloqueio e fecha o set para o Sesc Flamengo: 25 a 22
  • Tainara ataca para fora: 24 a 22
  • Juju bloqueia duas vezes seguidas: 24 a 20
  • Juju ataca para fora: 21 a 20
  • Ariane passa pelo bloqueio no contra-ataque: 21 a 19
  • Bloqueio de Juju: 21 a 17
  • Simone Lee explora o bloqueio e pontua no side-out: 19 a 17
  • Ace de Lorena: 17 a 16
  • Com dois pontos de Gabi Martins, Fluminense vira: 16 a 15
  • Simone Lee converte contra-ataque: 15 a 13
  • Ariane explora o bloqueio pela saída: 12 a 12
  • Valquíria vira side-out pelo meio: 11 a 10
  • Fluminense vence desafio de toque no bloqueio: 9 a 8
  • Lorena, no tempo-costas, faz 6 a 6
  • Bloqueio de Valquíria: 5 a 5
  • Ariane e Juju erram saques: 5 a 4
  • Bloqueio de Juju: 3 a 2
  • Mikaela explora o bloqueio e empata: 2 a 2

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Escalação do Sesc Flamengo: Giovanna (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Mikaela (ponteiras); Lorena e Juju (centrais); Laís (líbero). Técnico: Bernardinho.

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Escalação do Fluminense: Pri Heldes (levantadora); Ariane (oposta); Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras); Valquíria e Gabi Martins (centrais); Gabi Santin (líbero). Técnico: Facundo Morando.

PRÉ-JOGO

  1. Será o quarto Fla-Flu da temporada. O Sesc Flamengo levou a melhor em dois deles, incluindo na final do Campeonato Carioca, enquanto o Fluminense saiu vitorioso uma vez.
  2. Com o hino nacional executado, as jogadoras retomam o aquecimento com bola.
  3. O Fluminense tenta se recuperar das últimas duas derrotas, para Sesi Bauru e Osasco. Um novo resultado negativo pode tirar o Tricolor da zona de classificação aos playoffs.
Jogadoras do Fluminense aquecem antes de Fla-Flu pela Superliga
Jogadoras do Fluminense aquecem antes de Fla-Flu pela Superliga (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  • O Sesc Flamengo busca manter a invencibilidade e recuperar a liderança na Superliga. Neste momento, o Rubro-Negro aparece atrás de Sesi Bauru e Minas na tabela.
Jogadoras do Sesc Flamengo em aquecimento para enfrentar o Fluminense na Superliga
Jogadoras do Sesc Flamengo em aquecimento para enfrentar o Fluminense na Superliga (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  • Faltam 15 minutos para o início do clássico Fla-Flu!

Campanhas das equipes

Sesc Flamengo

  • 2º lugar com 4 vitórias e 12 pontos;
  • É a única equipe que ainda não perdeu sets no campeonato. São quatro triunfos seguidos contra Barueri, Brasília, Mackenzie e Londrina, todos por 3 a 0.

Fluminense

  • 7º lugar com 1 vitória, 2 derrotas e 3 pontos;
    *Possui um jogo atrasado contra o Pinheiros, marcado para 30 de novembro
  • Venceu o Londrina na estreia no tie-break, mas perdeu os dois jogos seguintes contra Sesi Bauru, por 3 a 0, e Osasco, por 3 a 2.

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Formato da competição

A Superliga de vôlei é dividida entre fase classificatória e playoffs. Na fase classificatória, as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 partidas ao fim desta etapa, sendo metade em casa e a outra metade fora. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Superliga B na temporada seguinte. Dois times permanecem na elite.

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Nos playoffs, são feitos cruzamentos entre os oito classificados: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim sucessivamente. A disputa nas quartas e na semifinal acontece em séries de melhor de três jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra no confronto decisivo, se necessário.

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único pelo título, em um ginásio neutro escolhido previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O local e a data da final ainda não foram divulgados.

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