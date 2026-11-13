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AO VIVO: siga Osasco x Sesi Bauru pela Superliga Feminina

Clássico paulista desta sexta-feira (13) marca o primeiro encontro entre equipes do G-5

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 20:45
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Mari Brambilla ataca contra bloqueio duplo em Osasco x Sesi Bauru pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei
Mari Brambilla ataca em Osasco x Sesi Bauru pela final do Paulista (Foto: Carolina Oliveira/Osasco Voleibol Clube)

O Osasco recebe o Sesi Vôlei Bauru nesta sexta-feira (13), a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada da fase classificatória da Superliga Feminina 2026/27. A partida acontece no Ginásio José Liberatti, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. ATUALIZAÇÃO: Osasco 0 x 1 Sesi Bauru.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Osasco

0

19

4

0

Sesi Bauru

1

25

4

0

2º SET

  • Anastasia, pela pipe, empata: 4 a 4
  • Stysiak larga por cima do bloqueio e diminui: 3 a 2

1º SET

  1. No erro de saque de Larissa, Sesi Bauru abre o placar: 25 a 19
  2. Bola de segunda de Dani Lins: 22 a 17
  3. Acosta encontra espaço na paralela: 21 a 17
  4. Acosta explora o bloqueio pela entrada: 20 a 16
  5. Arbitragem marca dois toques de Maira: 16 a 15
  6. Ace de Stysiak: 16 a 14
  7. Fingall, no contra-ataque, marca 10 a 7
  8. Ace de Fingall: 8 a 6
  9. Bloqueio de Larissa: 5 a 5
  10. Bloqueio de Lays: 5 a 4
  11. Fingall ataca balanceado e faz 5 a 2

Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Anastasia Guerra e Amanda Campos (ponteiras); Lays e Larissa Besen (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

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Escalação do Sesi Bauru: Dani Lins (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Acosta e Maira (ponteiras); Diana e Milka (centrais); Lelê (líbero). Técnico: Spencer Lee.

PRÉ-JOGO

  1. Hino nacional executado. As jogadoras iniciam a reta final do aquecimento.
  2. Faltam 15 minutos para a bola subir no clássico paulista da Superliga!

Campanhas das equipes

Osasco

  • 5º lugar com 4 vitórias e 11 pontos;
  • Dentre os últimos cinco invictos, é o que mais deixou escapar sets até aqui. Foram um set perdido contra o Mackenzie e dois contra o Fluminense.

Sesi Bauru

  • 2º lugar com 5 vitórias e 15 pontos;
    *Teve um jogo antecipado contra o Barueri, pela 10ª rodada
  • Perdeu apenas um set neste início de competição para o Londrina. As outras quatro vitórias, todas por 3 a 0, foram sobre Mackenzie, Fluminense, Barueri e Pinheiros.

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Formato da competição

A Superliga de vôlei é dividida entre fase classificatória e playoffs. Na fase classificatória, as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 partidas ao fim desta etapa, sendo metade em casa e a outra metade fora. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Superliga B na temporada seguinte. Dois times permanecem na elite.

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Nos playoffs, são feitos cruzamentos entre os oito classificados: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim sucessivamente. A disputa nas quartas e na semifinal acontece em séries de melhor de três jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra no confronto decisivo, se necessário.

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único pelo título, em um ginásio neutro escolhido previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O local e a data da final ainda não foram divulgados.

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