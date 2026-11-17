No duelo de invictos da Superliga Feminina de vôlei 2026/27, levou a melhor quem ainda não deixou escapar sets. Fora de casa, o Sesc RJ Flamengo conquistou, na noite desta terça-feira (17), a sexta vitória em seis jogos ao bater o Sesi Bauru por 3 sets a 0, reassumindo a liderança do campeonato. A partida foi disputada na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP), e terminou nas parciais de 25/19, 25/16, 26/24.

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Destaques da partida

Com 17 pontos, a oposta Tainara finalizou a partida como maior pontuadora e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra. Simone Lee e Lorena também tiveram atuações importantes pelo Sesc Flamengo, com 13 e 11 pontos, respectivamente. Do lado do Sesi Bauru, Sofia Maldonado anotou 11 pontos, seguida por Diana, com oito.

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Na tabela

O Rubro-Negro volta a ocupar o topo da classificação, com 18 pontos somados nas seis vitórias. Já o Sesi Bauru conheceu sua primeira derrota em sete jogos e caiu para terceiro lugar, com 17 pontos.

Próximos compromissos

Ambos os times voltam à quadra pela sétima rodada na segunda-feira (18). O Sesc Flamengo retorna ao Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), para o clássico contra o Osasco, a partir das 21h (de Brasília). Antes, às 18h30, o Sesi Bauru visita o Minas na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

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Como foi o jogo?

Após um início equilibrado, o Rubro-Negro abriu vantagem sólida de quatro pontos, aproveitando os erros do Bauru e mantendo a eficiência ofensiva. A distribuição com as centrais feita pela levantadora Giovanna foi parte essencial do jogo da equipe de Bernardinho, que confirmou o triunfo na primeira parcial por 25 a 19.

No segundo set, o Flamengo manteve a agressividade e abriu 3 a 0 rapidamente, forçando o técnico Spencer Lee a pedir tempo. Apesar de promover substituições na sequência, o Sesi Bauru seguiu apresentando dificuldades no passe e na virada de bola, permitindo que as visitantes ampliassem a margem e fechassem em 25 a 16.

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A reação do Sesi veio no terceiro set, quando chegou a tomar à frente por 21 a 20. A ponteira Sofia Maldonado foi grande responsável pela recuperação do time da casa, mas os erros decisivos voltaram a aparecer e levaram à virada do Sesc Flamengo por 26 a 24, selando a manutenção da invencibilidade de um lado e a queda do outro.

Simone Lee ataca em Sesi Bauru x Sesc Flamengo pela Superliga (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

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