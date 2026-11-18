Reforço do Fluminense comemora chance como titular: 'Confiante'
Julia de Paula começou o confronto contra o Minas em quadra, pela sexta rodada da Superliga
Mesmo com o resultado negativo desta terça-feira (17), a partida contra o Minas pela Superliga marcou um passo importante para Julia de Paula com a camisa do Fluminense. Em sua primeira oportunidade como titular na Superliga, a oposta somou pontos importantes e destacou o ambiente acolhedor do clube como fator determinante para o início promissor no Tricolor.
A brasileira, naturalizada espanhola, ganhou a posição de Ariane, que vem se destacando na Superliga e é a 12ª maior pontuadora, com 62 acertos. A confiança da comissão técnica foi concretizada na quadra do Tijuca Tênis Clube, já que Julia terminou o duelo contra o Minas como a jogadora com mais pontos no lado tricolor, somando 10 acertos, todos de ataque.
Após o confronto, a oposta de 21 anos avaliou positivamente os primeiros passos na nova equipe, creditando a facilidade de entrosamento ao elenco e à comissão técnica.
— Foi uma adaptação boa, foi fácil, graças a esse grupo de meninas e ao grupo técnico. Foi muito bom, realmente. Todo mundo me acolheu muito bem, todo mundo me passa a confiança que eu preciso também. Realmente está sendo uma adaptação muito fácil e muito boa. Estou me sentindo muito bem.
➡️ Minas domina Fluminense e segue invicto na Superliga feminina
Apesar do nervosismo que se espera em uma estreia como titular, Julia ressaltou que achou que fosse sentir, mas tratou de forma natural. Segundo ela, o trabalho diário no clube afastou qualquer insegurança na hora de começar em quadra.
— Geralmente eu sentia esse nervoso, mas hoje não. Acho que a gente vem de treinar muito bem, de trabalhar muito bem, então eu estava muito confiante de que eu não tinha que sentir nenhuma pressão nem nenhum nervoso, que tudo ia dar certo.
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Fluminense busca recuperação na Superliga
Nesta terça-feira (17), o Minas foi um visitante amargo no Rio de Janeiro. No Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Zona Norte da cidade, a equipe superou o Fluminense por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/16 e 25/17. A partida foi válida pela 6ª rodada da Superliga feminina.
Com a derrota, o Tricolor, que tem um duelo atrasado, soma três pontos e é o oitavo colocado, somando uma vitória em cinco compromissos. Em busca de recuperação, a equipe volta à quadra na próxima terça-feira (24), para duelo contra o Praia Clube às 21h (de Brasília).
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