A temporada 2026/27 finalmente começa a ganhar contornos para Minja Osmajic. Quase três meses depois da lesão na mão direita que adiou sua estreia no Sesc RJ Flamengo, a central recém-chegada ao vôlei brasileiro fez apenas sua segunda partida com a camisa rubro-negra nesta quinta-feira (12), contra o Fluminense, mas deixou uma boa dor de cabeça para Bernardinho montar a escalação nos próximos jogos.

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Osmajic foi a segunda maior pontuadora entre as centrais do Flamengo ao lado de Lorena, jogadora que substituiu a partir da metade do terceiro set. Foram seis pontos marcados pela sérvia de 23 anos, sendo cinco em bloqueios e um em ataque. Ambas ficaram atrás de Juju, que teve oito acertos.

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Com participação decisiva em uma parcial apertada, decidida na vantagem mínima (25 a 23), a estrangeira demonstrou satisfação pelo desempenho e ressaltou a expectativa de ter mais tempo de quadra, uma vez que está devidamente recuperada da fratura no osso metacarpal da mão direita, sofrida em agosto.

— Estou muito satisfeita com o meu jogo, mas é, digamos, o começo. Então, espero que no futuro seja melhor, porque vou trabalhar mais nisso. E agora estou totalmente recuperada, então não há problema em treinar mais. Espero jogar mais e dar o meu melhor em quadra — contou Osmajic, ao Lance!.

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Ao marcar presença na quinta vitória consecutiva do Sesc Flamengo pela Superliga Feminina, Osmajic também pôde ter o primeiro contato em quadra com o Maracanãzinho. Mesmo em uma noite de espaços vazios na arquibancada, a atleta sentiu a força de um ambiente considerado por muitos o templo do vôlei.

— Esta é uma arena diferente da Tijuca, então há uma grande diferença entre elas em atmosfera e energia. Então, estou muito feliz e contente por termos passado por isso e dado o nosso melhor em quadra — destacou.

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O pouco tempo de vida no Rio de Janeiro já é suficiente para criar identificação com os torcedores rubro-negros e o Maracanãzinho, ginásio ao qual ela e o restante da equipe carioca retornarão para mais um clássico no dia 23 de novembro, dessa vez diante do Osasco.

— Eu realmente gosto da nossa torcida. Eles são incríveis. E espero vê-los no próximo jogo no Maracanãzinho — finalizou.

Minja Osmajic bloqueia em Londrina x Sesc Flamengo pela Superliga (Foto: Reprodução/Instagram @minjaosmasic)

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Osmajic viveu reviravoltas antes de chegar ao Sesc Flamengo

Aos 23 anos, Minja Osmajic foi chamada de "última hora" para fazer parte do plantel do Sesc Flamengo. Inicialmente, a contratação da jovem promessa sérvia não fazia parte dos planos do time de Bernardinho, que já havia anunciado quatro nomes na posição.

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O Rubro-Negro foi obrigado a buscar uma nova opção para suprir o desfalque de Masa Kirov, que passou por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na seleção da Sérvia e perderia os compromissos do ano. Osmajic atraiu a atenção pelo perfil de jogo similar ao da compatriota e foi integrada ao quarteto de centrais, que conta ainda com Lorena, Juju e Bia Paranhos.

Osmajic também acabou se lesionando durante a temporada de seleções, em treino da equipe da Sérvia. O problema foi menos grave em relação ao caso anterior, o que permitiu que a jogadora pudesse se recuperar rapidamente para estar em quadra pela equipe que havia acabado de contratá-la.

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A estreia de Osmajic aconteceu na última sexta-feira (6), na vitória do Sesc Flamengo sobre o Londrina pela quarta rodada da Superliga. Na ocasião, ela contribuiu com três pontos de ataque em dois sets disputados.